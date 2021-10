Victoria Beckham y el truco más fácil para seguir llevando vestido cuando haga frío

Después de sorprender con el look muticolor que nadie esperaba, Victoria Beckham vuelve a reafirmar a golpe de vestuario su estatus de icono de estilo. En su última aparición por las calles de Nueva York, la diseñadora ha apostado por la fórmula más repetida del Street Style para seguir llevando vestido cuando las temperaturas no acompañen demasiado. Igual que muchas experta en moda, como Pernille Teisbaek, quien contaba en una entrevista reciente a FASHION que el layering es su truco de estilo preferido, la británica se ha decantado por el capa sobre capa para construir un look sofisticado y cómodo al mismo tiempo.

Oculta tras unas gafas de sol de grandes proporciones (siempre suele optar por este tipo de monturas), Victoria Beckham ha sido fotografiada en el Upper East Side con el estilismo de inspiración working que no admite margen de error. Como suele ser habitual, ha vuelto a ser la mejor embajadora de su propia firma de moda y ha optado por una de las prendas que forman parte de su colección de otoño/invierno 2021-2022. En concreto, ha elegido un vestido midi con estampado de flores en tonos rojos, un diseño de cuello redondo y líneas sencillas que añade un cinturón de piel marrón ideal para romper con la sencillez sin dejar de lado la estética atemporal de la prenda.

Lo más interesante del estilismo lo encontramos no tanto en el vestido en sí, sino en cómo lo lleva la diseñadora. La excantante ha sucumbido al mix más exitoso del Street Style y ha añadido debajo del vestido un body burdeos de manga larga y cuello alto, una apuesta también de su marca que resulta ideal para llevar vestido en la temporada de frío que se avecina. El detalle final lo encontramos en los zapatos, unos llamativos stilettos en verde brillante que ayudan a introducir un poderoso toque de tendencia al look. Un complemento que confirma una vez más el gusto de la británica de añadir accesorios a todo color como pincelada final.

Aprobado por el 'Street Style'

Como decíamos, las calles de las grandes capitales de la moda ya han adelantado esta práctica y recurrente fórmula otoñal. Además de con vestidos de manga larga, como hemos visto en la elección de Victoria Beckham, este truco es sobre todo útil para alargar la vida de los diseños de tirantes, siempre y cuando no estén confeccionados demasiado ligeros. Por ejemplo, editoras y estilistas, añaden jerséis de lana o tops de punto debajo de vestidos sin manga, dando lugar a un conjunto de entretiempo ideal para acertar de lunes a domingo. En la imagen, superior, la consultora de moda Julia Comil mezcla un vestido de pedrería de Miu Miu con un jersey básico de lana.