Billie Eilish desvela más detalles sobre la noche en que Kate Middleton brilló con su vestido más viral

Se nos ocurren pocos momentos más inspiradores para conocer a la Duquesa de Cambridge que el día en que lo hizo Billie Eilish. La cantante, que pone voz a la banda sonora de la nueva película de James Bond - Sin Tiempo Para Morir - tuvo el honor de conocer a la familia real británica prácticamente al completo y, por supuesto, a Kate Middleton que, casualmente, protagonizaba en ese momento su noche más espectacular hasta la fecha. Esto es lo que la cantante ha contado en una entrevista.

- De cuando Billie Eilish se visitó de Marylin Monroe en la gala MET

Billie Eilish desvela cómo fue conocer a Kate Middleton

La pasada noche del 28 de septiembre, Londres desplegaba su mejor alfombra roja para acoger al reparto de Sin Tiempo Para Morir pero también a la familia real británica. Concretamente, a Kate Middleton, al príncipe Guillermo, a Camilla de Cornualles y al príncipe Carlos. Todos ellos dedicaron unos minutos a charlar con los actores y, por supuesto, con la voz cantante del estreno, Billie Eilish. Semanas después, ella misma acudía al programa de Jimmy Kimmel y este le preguntaba si tuvo que seguir normas. Esta fue su respuesta: "Ah, sí. Había una lista entera de normas. Intenté seguirlas. Estaba mentalizada pero es que eran tan normales... Es como que no me hicieron sentir asustada. Eran muy agradables y tenían un montón de preguntas para mí", comentaba Billie. "Fueron muy amables, divertidos y dulces. No sé, no puedo explicarlo. Fue increíble", concluía.

- La razón por la que Kate Middleton se ha fijado en este vestido rosa

El vestido de Kate Middleton que nadie podrá olvidar

Esa misma noche se produjo otro hito en la historia, en este caso, en el terreno de la moda. Y es que Kate Middleton conoció a Billie Eilish, a Daniel Craig y a todo el reparto de la película con el que es, casi con toda seguridad, su estilismo de más impacto hasta la fecha. Firmado por Jenny Packham, se trataba de un diseño cargado de lentejuelas doradas que hasta provocó en el protagonista el mayor de los halagos hacia la duquesa: "Estás encantadora", pronunció. Con él, Kate Middleton volvía a rendir tributo a la que es probablemente su más recurrente icono de estilo, Diana de Gales. Y, más concretamente, a cuando la difunta princesa protagonizó su propio momentazo FASHION en otra película de James Bond (Panorama Para Matar) en 1985.

Sea como sea, lo que está claro es que este look de Kate es ya uno de los más memorables de su impecable currículum de estilo.