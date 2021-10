La gabardina marrón chocolate de Kendall Jenner es el 'trench' ideal para veinteañeras

En una temporada donde los colores alegres y poco frecuentes en esta época del año, como el naranja, el verde o el amarillo, se han convertido en hit de estilo absoluto, hay una tonalidad que consigue hacer frente a esta paleta cromática vibrante: el marrón chocolate. Sobre la pasarela, firmas como Rejina Pyo, Chanel o Alberta Ferretti han introducido looks donde una o varias prendas reflejan esta tendencia otoñal. Ahora, la modelo Kendall Jenner confirma su éxito al cambiar la gabardina tradicional por un modelo marrón oscuro, una apuesta ideal para completar cualquier estilismo urbano.

Paseando por las calles de Nueva York, la modelo ha sido fotografiada con un sencillo look integrado por los básicos que todas tenemos en el vestidor. En lugar de decantarse por los vaqueros de talle bajo que ya han conquistado a algunas de sus compañeras de profesión, como Bella Hadid o Emily Ratajkowski, Kendall ha optado por unos vaqueros rectos de tiro alto, una compra todoterreno que no puede faltar en el fondo de armario. Una camiseta básica gris y unos botines negros de The Row (un diseño que, tal y como ha explicado la propia Kendall en redes sociales, es uno de sus favoritos de esta temporada), son los aliados infalibles para completar este vestuario urbano.

La prenda protagonista del estilismo es la gabardina marrón chocolate. En el Street Style de las grandes capitales de la moda ya habíamos visto variadas alternativas del trench convencional y ahora la top sucumbe a un modelo a medio camino entre la gabardina de siempre y las transgresoras creaciones vistas en las semanas de la moda. Además de por su color oscuro, este abrigo fino también presenta otro guiño a las tendencias y es su silueta oversize, un corte que potencia el aire relajado de esta mezcla que imaginamos a la perfección como look de trabajo casual.

Con solo unas horas de diferencia, Kendall volvía a ser vista por Nueva York, esta vez con un conjunto de noche que demuestra que su gusto por la moda no se limita, ni mucho menos, a los básicos que elige en sus apariciones de calle. En este segundo vestuario, la empresaria sorprendió con un vestido segunda piel estampado con motivos abstractos, una apuesta en tonos amarillos, negros y marrones que ha combinado con un minibolso de The Row y unas sandalias con tiras transparentes de Yeezy.