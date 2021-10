Si buscas un look de invitada diferente, no te puedes perder el 'vestido-joya' de Dakota Johnson

Poco a poco las alfombras rojas van desplegándose de nuevo en todo el mundo, convirtiéndose en el escenario por donde pasean los looks más esperados y bonitos de la temporada. Si el Festival de cine de Cannes y el de Venecia fueron el pistoletazo de salida, ahora las premiers se han convertido en la cita estrella en la que las actrices deslumbran con sus impecables estilismos. Es el caso de Dakota Johson, quien hace unas semanas brillaba, literalmente, con un magnífico vestido de flecos metalizados, y ahora vuelve a triunfar gracias a la combinación de cristales y plumas. ¿Quieres sorprender en tu próxima boda? Atenta a este diseño.

La estadounidense que hace unos días cumplió 32 años, ha presentado en la 65º edición del Festival de Cine de Londres su nueva película, The Lost Daughter, donde actúa junto a otras estrellas del cine como Olivia Colman, Jessie Buckley y Maggie Gyllenhaal. Y para esta fecha tan especial ha vuelto a confiar en su casa de costura de cabecera, Gucci, luciendo un impresionante vestido joya de corte midi y efecto 'nude', una versión más discreta y sobria del vestido con el que Kendall Jenner homenajeó a Audrey Hepburn en la última Gala MET.

Los detalles de las largas plumas en los puños de las mangas, el slip dress en tono maquillaje bajo la malla transparente con pequeños apliques joya y las hombreras acentuadas han formado una pieza difícil de olvidar. Y sí, las bonitas sandalias de tacón doradas de la firma, Gianvito Rossi, también han sido un complemento protagonista ya que han dejado a la vista su famoso tatuaje del pie, Look at the Moon. Así ha sido el idílico look con el que Dakota se ha convertido en la mejor vestida de la noche londinense. Una sofisticada elección con cierto toque del antiguo Hollywood, un trabajo batutado por su estilista de confianza, Kate Young, quien ha demostrado una vez más que la elegancia siempre es la clave secreta para triunfar.

Si aún no sabes qué vas a llevar en tu próximo look de invitada y no quieres apostar por piezas básicas y de fondo de armario, Dakota es la inspiración perfecta que necesitas para derrochar glamour sin riesgo a fallar. Con su look nos ha confirmado cuál será la tendencia más popular de la temporada: ¡las plumas! Un detalle muy romántico que eleva el estilismo en un abrir y cerrar de ojos, que se ha colado en la nueva colección de Zara, ha estado presente sobre las pasarelas más codiciadas de la industria e incluso en el street style durante la última jornada de la Semana de la Moda, ¿te sumas a esta fiebre FASHION? Aquí te dejamos nuestra selección de prendas con plumas para conseguir un look de invitada perfecto y original.