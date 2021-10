Tamara Falcó recupera sus pantalones mágicos en la presentación de su nuevo proyecto

Todas tenemos ciertas prendas que nos quedan genial y nos hacen sentir seguras, y no es raro que, al margen de las tendencias, las llevemos una y otra vez, temporada tras temporada. Si analizamos el estilo de Tamara Falcó, no cabe duda de que esa pieza básica es el pantalón campana negro. Y es que en muchas de sus citas más destacadas, la diseñadora y cocinera ha optado por este diseño. La última de esas ocasiones ha sido hoy mismo, en la presentación de su libro Las recetas de casa de mi madre celebrada hoy en el Hotel Ritz de Madrid. En esta entrañable cita, Tamara ha demostrado su gran pasión por la cocina y por su familia, pero también su sencillo y elegante estilo gracias a un look apto para la época otoñal con el que ha desvelado uno de sus trucos de estilo para dar una segunda vida a los pantalones con más significado de su vestidor.

Con la estética setentera que tanto se lleva esta temporada, el pantalón básico favorito de Tamara Falcó es de color negro, de tiro alto y acampanado. Se trata de una de esas piezas básicas de fondo de armario que estiliza la silueta y que toda amante de la moda tiene en su repertorio otoñal. Y la socialité madrileña también, y no duda en recurrir a ellos en ocasiones tan especiales como su presentación oficial como ganadora de la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity o en el concierto de su hermano Enrique Iglesias en el WiZink Center.

En la presentación de su libro, Tamara, que está considerada una de las mujeres con más sentido del gusto del país, ha llevado el mencionado pantalón con una de las chaquetas más originales del año, un modelo mitad clásico, mitad moderno que aprobaría... ¡la mismísima diseñadora Gabrielle Chanel! Aunque Tamara suela escoger prendas minimalistas y lisas a sus estilismos de diario, también hay momentos para arriesgar, y éste ha sido uno de ellos.

Se trata de un chaqueta de tweed sin mangas en blanco y negro que recuerda a una pieza de Zara que llevó antes del verano y que revolucionó a sus seguidores. Junto a su romántico recogido en una gran lazada, la chaqueta aportaba el toque francés que ha hecho de su look todo un ejemplo a seguir si quieres rendir homenaje a la Ciudad de la Luz con prendas básicas que ya puedes tener colgadas en el guardaropa.