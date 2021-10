El discreto estilo en la vida real de Mimi Keene, la protagonista más FASHION de 'Sex Education'

La tercera temporada de Sex Education no ha servido solo para confirmar esta serie como la más inclusiva de Netflix, sino que también ha supuesto toda una revolución en términos de moda. Y es que los nuevos capítulos de la trama protagonizada por Emma Mackey y Asa Butterfield -de la que ya sabemos que habrá una cuarta temporada- dan mucho más peso al papel de Ruby, la alumna más FASHION de la Escuela Secundaria Moordale. Mimi Keene es la actriz que interpreta a esta adolescente obsesionada con vestir bien (y que sus compañeros se den cuenta), pero, en la vida real, el estilo de esta inglesa de 23 años dista mucho del de su personaje. Muy sencilla y apenas activa en redes sociales, en su día a día Mimi es mucho más discreta que Ruby, quien habitualmente aparece con looks ultra coloridos y aderezados con muchos accesorios.

No es ningún spoiler adelantar a quien todavía no haya visto los nuevos capítulos de Sex Education -disponibles en Netflix desde el pasado 17 de septiembre- que el guion sitúa a Ruby en un puesto muy destacado: las capturas publicadas en los medios y las redes ya lo dan a entender. También que la actriz cuente con 4 millones de seguidores en Instagram, aunque ella apenas haya compartido 30 publicaciones desde que inaugurara su perfil en 2014, poco después de estrenar su primer gran producción, la serie británica EastEnders. Entre sus fotos más recientes, varias producciones para distintas cabeceras de moda permiten pronosticar que Mimi Keene posiblemente será el próximo fichaje estrella de las firmas más destacadas, tal y como ha sucedido, por ejemplo, con Addison Rae y Pandora o Phoebe Dynevor y Charlotte Tilbury.

En los escasos eventos a los que ha asistido Mimi, que habitualmente viste con básicos como muchas veinteañeras anónimas, su estilo también se mantiene sencillo y apuesta por prendas tan atemporales como el little black dress. Ese fue el look que escogió para la presentación de la nueva temporada de Sex Education, donde llegó guapísima con un diseño ajustado de Stella McCartney. Días antes posaba, en un registro diferente pero también sexy y sencillo, con este traje de pantalón en uno de los tonos tendencia el pasado verano, el naranja. En esta ocasión sí conectaba con el estilo de su personaje en la serie, tanto en el llamativo tono de la ropa como en los taconazos que completaban el look.

Un accesorio de tendencia que nunca llevaría Ruby

A pesar de esa coincidencia, en general el armario de Mimi dista mucho del de la estudiante que interpreta, a quien no imaginamos en vaqueros y camiseta -como sí aparece la inglesa en sus redes- o con un pañuelo a modo de bandana, el accesorio que lleva en la que era una de sus publicaciones más exitosas. Y decimos "era" porque los más de 617.000 likes que tenía esta instantánea se quedan muy cortos en comparación al millón y medio que acumulan muchos de sus post publicados después del estreno de la nueva temporada. ¿Necesitas otro dato para convencerte de que Mimi Keene es la chica del momento?