Llega el 'jewellbeing', las medallas y cadenas sostenibles que te conectan con el momento presente

Lanzar una firma con diseños bonitos ya no es, ni mucho menos, garantía de éxito en una industria cada vez más copada. Contar una historia a través de las piezas, y que la propia marca tenga una historia sólida y atractiva detrás, es esencial para distinguirse de la competencia, pero podemos confirmar que las diseñadoras españolas están alcanzando (y superando) estos requisitos. Cómo el estrés de Madrid llevó a Sonia Ferrer Mari a regresa a Ibiza para crear una marca de moda slow, Delbes Ibiza, o los últimos logros de la valenciana Anaïs Vauxcelles, creadora de 404 Studio, con sus diseños que unen innovación, tendencia y artesanía son algunos ejemplos de cómo ir más allá y triunfar. Y también las medallas y las cadenas de LeHona, una marca de joyería recién llegada con un ambicioso objetivo más que necesario ahora mismo: que sus piezas te hagan conectar y valorar el momento presente. Una forma de entender el bienestar que su fundadora, la bilbaína Maria Serrats, ha bautizado como jewellbeing.

'Jewellbeing' o cómo una joya puede mejorar tu bienestar

"Para mí el wellbeing tiene un significado con un enfoque distinto al que se le da hoy en día. Wellbeing es ser capaz de vivir genuinamente siendo fiel a una misma, por mucho que cueste, por muchas barreras que te encuentres. Además, también es ser capaz de parar, escucharte, vivir aquí y ahora. Buscamos transmitir este mensaje a través de nuestro Jewellbeing, donde conectamos nuestras joyas con el wellbeing, haciendo consciente el típico acto inconsciente de tocar nuestras joyas y sentir que poder vivir según tu verdadero yo es la máxima expresión de lujo y bienestar". Esa es la respuesta de María a la la pregunta de cómo llegó a vincular wellbeign (bienestar) con sus joyas; una unión que le permitió crear no solo el término jewellbeing -sumando al anterior la palabra inglesa jewells, que significa joya-, sino todo el innovador concepto de su marca. Con sus piezas lo que busca es trasladar la técnica del mindfulness -que ya ha sido aplicado a la dieta o el deporte, entre otros momentos del día a día- al gesto de acariciar esa medalla que llevamos siempre colgada del cuello.

En realidad, la inspiración de María al idear su marca fue, como en tantos otros casos, querer crear las piezas que ella deseaba y no estaban en el mercado. "A mí siempre me ha gustado expresar mi creatividad a través de la música, de la moda y de la decoración, pero notaba que gran parte mi creatividad estaba adormecida. No fue hasta que tuve a mi tercera hija y haciendo balance de lo profesional/personal que decidí que también la quería expresar a través de mi trabajo. Las joyas han sido siempre mi gran ilusión. Como compradora me di cuenta de que no existía lo que buscaba y decidí crear mi marca y lanzar mi propia colección", recuerda.

Joyas sostenibles para almas rockeras

Esta primera colección se compone enteramente de piezas de 18 kilates, en concreto de 10 medallas y 7 cadenas que se venden por separado para, así, crear un diseño más personal (a partir de 550 euros por unidad). "Todas las medallas han sido elaboradas a mano, desde la joya hasta la caja, porque creo en apoyar la artesanía y las prácticas comerciales sostenibles", explica María a FASHION. "Vivimos en una sociedad de consumo aceleradísimo y quiero disminuir ese ritmo volviendo al modelo hecho artesanal y localmente", afirma, sumándose a la tendencia de la moda lenta y sostenible que cada vez apoyan más tanto las marcas como los compradores.

El resultado de esta producción artesanal y sostenible, junto a los exquisitos diseños, son piezas eternas que, según explica María, podrán pasar de generación en generación. ¿La pieza más especial? "La medalla Golden LeHona, que además es la que más ha costado hacer porque está tallada", responde. "La leona es la protagonista de la marca [de ella viene el nombre]. Es auténtica y simboliza la fuerza animal, esa que tenemos las mujeres. Su mirada es penetrante y poderosa, a la vez que ella entera es femenina y sensual", explica sobre la referencia de esta joya que ella imagina en "mujeres vanguardistas y con alma rock and roll".