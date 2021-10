Hiba Abouk presume con orgullo sus curvas premamá con un vestidazo semitransparente

La presencia de Hiba Abouk en el Festival Cine de San Sebastián hace un par de semanas despertó el interés de todos más allá de su entrañable participación en el cortometraje Manos Libres. Hablamos de su espectacular posado sobre la alfombra roja, donde impactó con un vestido ceñido de femme fatale que desvelaba un gran secreto: se encuentra esperando su segundo hijo. Si bien sus primeras elecciones de estilo en esta etapa habían sido más bien discretas, ocultando esta nueva figura, ahora la actriz se atreve con la sensualidad máxima, presumiendo de su incipiente tripita sin tapujos.

Su lado más 'sexy' en este segundo embarazo

La semana pasada, acudió como invitada VIP a las presentaciones en la Semana de la Moda de París con dos looks muy cañeros que escondían su estado de embarazo. Esto nos dio a entender que quizá la madrileña optaría estos meses por siluetas anchas o estilismos de diversas capas, con fin de no llevar la atención directamente a su barriguita. No obstante, las dudas se han despejado finalmente en la inauguración del Festival de Cine Lumière, de Lyon, al que ha asistido con este vestido negro entretejido de cuelo alto que se abraza sus curvas para resaltar su maravilloso cuerpo premamá. A pocos instantes de compartir la imagen de su posado, amigos y compañeros de profesión se encargaron de enviarle buenos deseos a la futura madre de dos. "Qué bien te sienta esa barriguita 😍😍😍 preciosa!", escribió Blanca Padilla, mientras que Rossy de Palma e Iman Perez inundaron con corazones rojos la sección de comentarios: "❤️❤️❤️❤️".

Su sonrisa, que se ha colado en cada una de sus imágenes en el photocall, es reflejo de lo segura que se siente con este sensual diseño, cuyo propósito -exaltar la nueva ilusión que tiene con su marido Achraf Hakimi- se ha cumplido a la perfección. Un momentazo así no ha requerido grandes complementos ni llamativas joyas, por lo que Hiba se ha limitado a llevar unos sencillos aritos dorados y un reloj, de Bvlgari, con unas sandalias de tacón en color negro que se camuflaron bajo el traje. Su look beauty, en la misma línea, ha constado de un peinado suelto, perfectamente alisado, y un maquillaje natural con acabado glowy en tonos nude.

'LBD' y transparencias: el atrevido estilo premamá de Hiba Abouk

En sus primeros posados durante este embarazo, la actriz decidió disimular su figura, a pesar de conocerse la noticia, con looks oversize que poco a poco dejaban ver algo más de piel, ciñiéndose en partes del abdomen o recortando el largo de las faldas. El punto de no retorno fue este entalladísimo diseño de encaje negro y volantes, de Dolce & Gabbana, al que sumó unos clásicos salones negros, bolso bandolera animal print de Bvlgari, reloj de la misma casa italiana y los pendientes Serpenti que también ha llevado Kitty Spencer. Tras su revelador estilismo de anoche, podemos decir que la intérprete ha cambiado de rumbo a un registro centrado en la elegancia y el poder propio del color negro para transformar los vestidos más sexy en lookazos perfectos para lucir con orgullo su nueva figura.