Jennifer Lopez cautiva con un sensual 'crop top' en la noche especial de Ben Affleck

Es conocimiento general que volver con tu ex, por muy tentador que suene en un principio, no figura en la lista de mejores ideas del mundo. Con el paso de los años, el tiempo suele demostrar que los caminos se separan por una razón. Jennifer Lopez y Ben Affleck, sin embargo, son la perfecta excepción a la regla. Tanto en La Mostra como en la Gala MET nos dejaron boquiabiertas con su derroche de amor y la pasada noche hemos podido verlos juntos nuevamente con motivo del estreno de The Last Duel. Como es habitual, el actor y director ha cedido el protagonismo a Jlo, quien se ha encargado de impactar con una apuesta inusual para la red carpet: un crop top de riesgo con el que presume de abs a sus 52 años.

La power couple del momento

Desde el renacer de su romance en vísperas del verano, Bennifer ha sido tema de conversación alrededor del mundo, especialmente tras su primer beso público desde 2003 frente a los focos hace exactamente un mes, en el marco del Festival de Venecia. Dos posados virales más tarde, la pareja de la década ha vuelto a demostrar mutuo afecto y admiración ante las cámaras en sus mejores galas. Ben, con su sofisticado traje de pana azul marino, y Jennifer, con el top corto y la reveladora falda que solo unas pocas se atreven a llevar.

Cómo llevar microtop sobre la alfombra roja

Su polivalente armario de invitada comprende elegantísimos vestidos lisos, diseños de princesa, llamativos looks urbanos y, sobre todo, sensuales apuestas que ponen en evidencia que Jenny from the block aún arrasa en la casi treinta años después de su debut en el espectáculo. Para esta ocasión, ha escogido un dos piezas de cuello perkins, mangas largas y abertura en falda de la casa francesa Hervé Léger, repleto de sellos propios de su estilo: mientras más glitter, mejor; no hay edad para presumir de abdominales y piernas, y, por último, el crop top -amado y odiado por partes iguales- sí puede llevarse a un evento de gala. Ha rematado el conjunto con un clásico peinado de coleta baja, un potente maquillaje en tonos tierra, un clutch de coco marrón con detalle dorado, de Tom Ford, y sandalias de tiras a tono.

De París a Nueva York: ¡Alerta invitadas!

Jennifer no es la única que se ha rendido a los encantos del microtop para un evento formal. Al igual que ella, Zendaya deslumbró en el Festival de Venecia, de modo que la expectación en torno a sus looks de alfombra roja solo crece con cada aparición. Pocos días después del evento, ocupó titulares internacionales con su sensual look de gala en la ciudad del amor, que guarda más de una similitud con el estilismo de Jlo. No solo se decantó también por un un crop top de riesgo en conjunto con una falda de corte sirena sino que coincidieron con la tonalidad chocolate de sus trajes, color que parece triunfar esta temporada en fiestas y street style como sustituto del negro. Su impresionante propuesta viene de los archivos del reciente director creativo de Alaïa, Pieter Mulier, quien para la colección Primavera/Verano 2022 reinventó los códigos clásicos de la marca que ahora lidera.