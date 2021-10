De la pasarela al cine: la camiseta más icónica de Dior se cuela en el armario de Penélope Cruz en 'Madres Paralelas'

Hoy, 8 de octubre de 2021, se estrena en taquilla Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar en la que, una vez más, Penélope Cruz es firme protagonista. Si bien el guion, que cuenta la historia de dos madres conectadas por diversos motivos, es de lo más profundo e interesante, también lo es el vestuario escogido para Janis (Penélope). Y es que la superproducción del conocido director español vuelve a apostar por Dior para dar vida a su protagonista y lo hace a través del que es, casi con toda seguridad, uno de los diseños más emblemáticos de la maison. ¿Te suena eso de 'We Should All Be Feminists'? Te damos todos los detalles.

La camiseta más famosa de Dior, en la gran pantalla

Corría el año 2016 cuando Maria Grazia Chiuri se estrenaba como directora creativa de Dior. En su primer desfile para la casa de modas francesa, la colección primavera-verano 2017, la diseñadora italiana dio una primera pista de cómo estaba dispuesta a reformular los códigos de la maison de una forma sin precedentes. De hecho, se percibió desde el primer look que apareció en escena: una falda de tul sobre la que ya es la camiseta feminista más famosa. En ella se leía We Should All Be Feminists, la frase que en ese preciso instante conquistó al mundo entero. La autora de la misma es Chimananda Ngoze Adichie, una escritora nigeriana cuya obra de 2014 (titulada así) se centra en todo lo relacionado con el feminismo, la inmigración y el sexismo. Obra que inspiró a Maria Grazia Chiuri tanto como para abrir el desfile más importante para Dior en ese momento. Y hoy, cinco años después, vuelve a ser protagonista de la mano de Penélope Cruz y, además, por todo lo alto: en la gran pantalla.

Lo mejor de todo es que sigue disponible en la tienda online de la maison y que parte de los 620 euros que cuesta van directamente destinados a la Fundación Clara Lionel, de Rihanna. Esta, nacida en 2012, tiene un objetivo muy claro: financiar diversos programas relacionados con la educación y la salud en aras de combatir la desigualdad y la pobreza. Motivo de más para invertir en el emblema feminista por excelencia en la industria de la moda, cuyo diseño conquistó a cientos de celebrities a lo largo y ancho del planeta y, ahora también, al mismísimo Pedro Almódovar.

Sin embargo, no es la primera vez que el director español confía algunos de sus looks a Dior. Para su película de 2016, Julieta, la actriz Michelle Jenner ya se vistió con un diseño de la maison para varias escenas. Una de ellas es la que ves arriba, luciendo un espectacular traje rojo, en combinación del también icónico bolso Diorama y pendientes tribales a juego. En una escena previa a esta, Bea (la periodista a la que interpreta Michelle) aparece con otro look de la firma, esta vez, un jersey de punto bicolor procedente de la colección otoño-invierno 2015. ¿Es este el inicio de una bonita alianza entre la firma francesa y el cine español? Esperamos que sí.