¿Quién es Kristine Froseth, la actriz y modelo de raíces noruegas con el armario más 'chic'?

Los desfiles más exclusivos es la gran cita FASHION en la que coinciden grandes celebrities con estrellas emergentes. A esta segunda categoría, la de rostros nuevos pero muy prometedores, pertenece todavía Kristine Froseth, la actriz noruega-estadounidense que ha compartido front row con nada más ni menos que Lily Rose Depp y Carlota Casiraghi durante la presentación de la colección primavera-verano 2022 de Chanel. Marca con la que mantiene una bonita amistad desde hace años, ya que es una de sus embajadoras y la viste en sus citas más importantes, de ahí a que sus looks tengan ese aire parisino tan inspirador y femenino que la han convertido en todo un ejemplo a seguir.

Su admiración por la legendaria maison se remonta a su niñez, "mi abuela utilizaba Chanel Nº 5", confesó en una entrevista a un medio estadounidense. Sin embargo, no no fue hasta el verano de 2016 cuando, tras ser descubierta en un centro comercial de su país natal, Noruega, comenzó a acercarse a la moda gracias a su carrera como actriz. Y de vivir en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oslo, pasó a protagonizar el videoclip musical False Alarm del The Weeknd, y ahora a ser uno de los rostros esperados en los actos más exclusivos del año como la mediática Gala MET.

2021 fue su primera vez sobre la icónica alfombra roja donde coincidió con celebrities de gran calibre como Hailey Baldwin, Kendall Jenner y Margaret Qualley. En esta ocasión tan especial llegó enfundada en un impactante diseño naranja de Tory Burch, pero no ha sido el único diseñador por el que ha optado para eventos oficiales. Entre sus estilismos más impactantes que la ha convertido en todo un referente de estilo en muy poco tiempo, destaca un bonito vestido satinado estilo slip dress en amarillo que recuerda a los años noventa, una pieza firmada por la marca española Alejandra Alonso Rojas que llevó en una fiesta en Nueva York.

La millennial afincada en el conocido barrio de Brooklyn empezó su camino al éxito con la película The Assistant junto a la intérprete Julia Garner y en la miniserie Looking for Alaska; y este nuevo curso está de celebración. A finales del mes de septiembre tuvo lugar el estrenó de su último largometraje dirigido por Sarah Adina Smith, Birds of Paradise, donde aparece vestida con tutús de ballet y piezas de Chanel.

Con tan solo 25 años y un armario espectacular, Kristen Froseth sigue sumando títulos a su curriculum con el nuevo proyecto que tiene entre manos y acaba de empezar a rodar, Sharp Stick, una producción dirigida por nada más y nada menos que... ¡Lena Dunham! No pierdas de vista a este modelo y actriz, porque promete ser toda una experta en moda y cine.