El 'wrap dress' renovado de Ester Expósito o el vestido ideal para chicas que no quieren prendas ajustadas

Después de su paso por los Premios Platino, donde Ester Expósito fue la invitada más rock con un vestido segunda piel, la actriz continúa con su frenética agenda de trabajo. Además de los rodajes, la intérprete de Élite también viaja con frecuencia para cumplir otros compromisos profesionales con las firmas de las que es embajadora. En su última aparición pública se ha dejado ver en Milán con motivo de la apertura de una nueva tienda de la marca de joyería Bvlgari. En esta ciudad italiana, se ha vuelto a encontrar con Chiara Ferragni, otra de las invitadas al evento, y ha dejado claro una vez más que su amor por la moda italiana no se limita a los diseños de Versace.

Ester ha apostado por el naranja, una de las apuestas de tendencia aprobada en la pasarela por firmas como Off White, Valentino o Fendi, un color vibrante que contrasta con los tonos neutros típicos del otoño. The Attico, la firma capitaneada por Gilda Ambrosio y Giorgia Tordini, es la marca detrás del minivestido de escote cruzado que protagoniza el estilismo de la actriz. Una propuesta satinada de estampado sutil que da un nuevo aire al wrap dress tradicional ya que presenta una silueta relajada y una doble hebilla a contraste en la zona de la cadera. Potenciando el efecto "piernas infinitas" que proporciona el minivestido, Ester ha completado el vestuario, ideado por su estilista Víctor Blanco, con unos zapatos fucsia con cintas que se cruzan en el gemelo, una alternativa a los stilettos más sobrios que dota al conjunto de un plus de sofisticación pero también de un toque de tendencia inmediato, ya que este color luminoso es también uno de los más repetidos en la pasarela.

Las tendencias no solo se han dejado ver en su vestuario, también en su look de belleza. Confirmando el regreso imparable de la estética años 2000, Ester ha optado por un recogido alto, con dos mechones enmarcando el rostro. El maquillaje natural, con sombras cobrizas, mejillas melocotón y labios suaves contrasta con la llamativa manicura en color azul eléctrico. Después de un mes de septiembre repleto de alfombras rojas -del Festival de Venecia a las semanas de la moda, pasando por los recientes Premios Platino-, la actriz afronta un final de año muy prometedor con la película Mamá o Papá pendiente de estreno. Dirigida por Dani de la Orden, en esta comedia Ester comparte pantalla con Paco León y Miren Ibarguren.