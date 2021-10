Pernille Teisbaek, la reina del 'Street Style' que no cree en las tendencias

Ha sido una de las responsables de encumbrar en los últimos años el estilo escandinavo como epítome del nuevo minimalismo cool. El nombre de Pernille Teisbaek arroja miles de resultados al teclear su nombre en cualquier buscador, siempre relacionado con artículos que analizan la influencia en la moda de esta danesa curtida como estilista y directora creativa, un referente clave para entender las tendencias de los últimos años. Nadie como ella sabe llevar un traje de líneas holgadas sin parecer que te has equivocado de talla, ha demostrado que se puede ser la más elegante vistiendo con zapatillas y leggings y las mezclas audaces -por ejemplo, combinar un abrigo hasta el suelo con unas botas altas de goma- son un desafío al que vuelve una y otra vez. A pesar de sus apuestas fuera de lo común, en realidad sus looks se componen en gran medida de prendas sencillas. El secreto es que muy pocas tienen la capacidad de esta insider de la industria para jugar con los básicos o, como ella misma matiza a FASHION "reinterpretar los clásicos". Por eso, Mango ha vuelto a confiar en ella para crear una colección cápsula conjunta. Aprovechando el lanzamiento de estas propuestas, disponibles desde el 7 de octubre, hablamos con Pernille Teisbaek acerca de su visión de la moda actual y, por supuesto, de su codiciado armario.

Si te encuentras entre el millón de seguidores de este icono de estilo digital, es posible que en alguna ocasión te hayas planteado emular alguno de sus estilismos, y lo cierto es que la máxima de Pernille Teisbaek a la hora de vestir está en consonancia con su forma de vestir sin esfuerzo: "Me centro en las prendas con las que me siento cómoda y suelo quedarme en mi zona de confort. Desde hace años sé lo que me gusta llevar de verdad y si te mantienes fiel a eso nunca fallas", explica a la web de FASHION. En la colección cápsula que ha ideado junto a Mango, todas las prendas podrían formar parte del vestidor de la estilista danesa, que define las propuestas como "piezas poderosas, fáciles de integrar en un armario ya existente, y perfectas para utilizar temporada tras temporada. Es una colección muy sencilla de llevar y las distintas prendas se pueden adaptar a casi cualquier ocasión. Podemos encontrar, por ejemplo, un buen par de vaqueros, una americana, un minivestido negro, un abrigo masculino, prendas de punto muy cómodas y un bolso de noche brillante", apunta.

Teniendo la oportunidad de entrevistar a esta reina del Street Style, no podíamos olvidar la pregunta clave: ¿cómo se consigue vestir siempre de manera impecable solo con básicos y que parezca que el look no ha llevado más de unos segundos? "Es posible construir un look solo con básicos, mi consejo es apostar por el layering. Se puede elaborar un conjunto mucho más interesante. Por supuesto, también hay que dedicar atención a los accesorios y divertirse con ellos: zapatos, joyas y bolsos. Algo clave para elevar un vestuario casual".

A pesar de ser uno de los rostros más influyentes de la industria, no se considera un icono y asegura no creer en las tendencias. Más que dejarse arrastrar por el vaivén continuo de novedades, recomienda "reinterpretar los clásicos y reutilizar las prendas de tu armario, también invertir en piezas duraderas, que puedas llevar mucho tiempo". El mercado de piezas vintage, en crecimiento constante en los últimos años, es también uno de los sitios preferidos por Pernille para descubrir tesoros para amantes de la moda. "Me encanta encontrar piezas de segunda mano o vintage online, tanto un bolso icónico como un par de vaqueros. En mi opinión, la clave para acertar con este tipo de compras es tener paciencia, llevan tiempo, hay que ser paciente para encontrar entre todas las opciones las piezas que merecen la pena".

Por último, para terminar la entrevista aprovechando al máximo los conocimientos como estilista de Pernille, imaginamos tres situaciones diferentes para saber cómo se vestiría la experta en cada una de ellas:

- Una boda de invierno: "Optaría por un traje de chaqueta y pantalón".

- En una cena con amigas: "Seguro que llevaría vaqueros con un tanktop y una americana".

- En una entrevista de trabajo: "Apostaría por un traje combinado con una camiseta".