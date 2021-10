Rosalía se atreve con el top de alto impacto que adoran en el 'Street Style'

Rosalía y Jacquemus tienen más en común de lo que puede parecer a simple vista y es que ambos son, cada uno en su ámbito, la cara visible de una nueva generación de artistas, ella en el mundo de la música y él en el de la moda francesa. La cantante acudió al desfile de la firma del pasado mes de junio, ocupando un sitio en primera fila junto a rostros tan conocidos y poderosos dentro de la industria como Carine Roitfeld. Ahora, para dar a conocer su último proyecto, ha vuelto a confiar en la marca y ha elegido un look de alto impacto que merece la pena comentar. Para el lanzamiento de la última colaboración de Rosalía con la marca de maquillaje MAC, una nueva colección de Aute Cuture, la catalana ha elegido un estilismo muy distinto a sus últimas elecciones de alfombra roja pero que mantiene ese aire transgresor que define el armario de la cantante.

Con la melena recogida en un moño desenfadado y con un maquillaje que se centra en los labios rojos y brillantes, Rosalía ha apostado por un total look de Jacquemus que abraza la mezcla cromática más polémica: rosa y rojo. Si bien esta combinación atípica la hemos visto en repetidas ocasiones sobre la pasarela en firmas como Valentino o más recientemente Burberry, no ha conseguido llegar a los escaparates. Pero Rosalía, siempre lanzada a innovar a través del vestuario, ha dicho sí a este mix con un conjunto que combina un cropped top de punto rojo (a juego con los labios) con una falda larga en fucsia. Si te gustar fichar todos los looks del Street Style, es posible que este original top, bautizado con el nombre de Ventoux, no te haya pasado desapercibido, y es que es una de las prendas virales de Jacquemus.

Se trata de un diseño tipo bandeau con cierre de cremallera frontal tanto en la parte delantera de la pieza como en el cuello. La falda, cuyo largo se mantiene a la altura de los pies, presenta una amplia abertura trasera y un tipo de fruncido en la zona de la cintura. Rosalía ha elegido el look firmado por el creativo francés de pies a cabeza, ya que lo ha completado con los accesorios vistos sobre la pasarela: bolso naranja (un modelo distinto, eso sí), medias rosas y sandalias de puntera cuadrada del mismo tono. El resultado, un look que ha conquistado a celebrities como Bella Thorne, Miguel Ángel Silvestre o Daniela Santiago, quienes no han dudado en comentar la publicación del estilismo que Rosalía ha compartido en sus redes sociales.