Sin rastro de Bella Hadid... ¿Por qué no ha desfilado para ninguna firma esta temporada?

Es la séptima modelo mejor pagada del mundo, según ha establecido la revista Forbes este año y, aún así, no ha pisado una sola pasarela en estos últimos meses. Bella Hadid se ha mantenido completamente ausente de las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París, así como de la Gala MET, y sus fans quieren saber la razón. A las colecciones primavera-verano 2022 les faltaba algo este año y, si tenías la misma sensación, has de saber que no solo la pequeña de las Hadid se ha abstenido de desfilar, sino que también lo ha hecho su amiga Kendall Jenner. Pero, ¿por qué? Estos son los rumores que circulan por las redes, a falta de confirmación oficial.

Las razones que podrían explicar la ausencia de Bella Hadid

La primera, y más sonada en las redes sociales, tiene mucho que ver con la COVID-19. Según ella misma pudo aclarar en sus redes sociales, su ausencia de la Gala MET se debió a la recepción de la segunda dosis de la vacuna. "Para los interesados", escribía Bella Hadid sobre una foto de dicho momento, tras un infinito número de comentarios buscando saber por qué Gigi había asistido sin ella a la noche más importante para la industria. Sin embargo y según comentó una trabajadora anónima del backstage de Nueva York a la cuenta Deux Moi, fue esta precisamente la razón por la que la modelo no desfiló para Tom Ford: "No la han dejado desfilar porque solo tenía la primera dosis de la vacuna", asegura esta insider. Cosa algo contradictoria teniendo en cuenta que la gala MET fue previa a dicho desfile.

Todo lo contrario ha sucedido con su hermana mayor, Gigi Hadid, quien ha vuelto a la carga tras su baja por maternidad y lo ha hecho pisando fuerte. La modelo no se ha perdido una y la hemos visto en todas las ciudades más importantes desfilando para Versace, Tod's, Boss, Savage x Fenty, Alberta Ferretti o Max Mara, entre otras. De hecho, esta fuerte presencia de Gigi está detrás de otra de las especulaciones sobre la desparición de Bella Hadid. Según fuentes anónimas, la agencia de modelos podría haber pedido a esta última abstenerse de desfilar en esta ocasión para, así, ceder todo el protagonismo a la grandiosa vuelta de su hermana.

La tercera teoría es, sin embargo, la más popular y es la que apunta a unas simples vacaciones. Tras años y años siendo la superestrella de la pasarela desde muy pequeña, Bella Hadid podría estar, sencillamente, disfrutando de unos días libres o, quién sabe, aprovechando para sorprendernos con un nuevo proyecto. Como ya hemos comentado, no hay confirmación oficial con respecto a ninguno de estos rumores pero estaremos atentos.