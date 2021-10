¿Quién es Marie Sophie Wilson, la nueva modelo 'silver' de Zara?

La inclusión y la diversidad sobre la pasarela implica a veces más de estrategia que de verdadera voluntad de cambio. Sin embargo, siendo optimistas, parece que las últimas semanas de la moda arrojan datos para la esperanza. Según un análisis elaborado por The Fashion Spot, la edición de New York fashion week celebrada este septiembre ha sido la segunda más diversa de la historia, solo por detrás de los desfiles correspondientes a la Primavera/verano 2021. Las diferentes categorías analizadas identificaban un casting diverso en términos de razas, tipos de cuerpo, presencia de modelos transgénero, y edad. Tomando como referencia este último apartado, se señala que las modelos de más de 50 años representaron menos del 1% del casting, un número pequeño que sin embargo es uno de los más altos de los últimos años. Este incipiente cambio de tendencia se refleja también en la última campaña de Zara, una nueva entrega de Timeless, protagonizada por la francesa Marie Sophie Wilson, de casi 60 años de edad.

En su afán por categorizar todo de acuerdo a su aspecto, la industria ha bautizado a estas modelos de más edad como modelos silver, un guiño al cabello plateado que muchas optan por lucir. Marie Sophie Wilson puede ser una desconocida para el gran público pero su dilatada trayectoria en la industria le ha llevado a trabajar junto a grandes como Azzedine Alaïa o John Galliano. Las nuevas generaciones de creativos también se rinden a la belleza de rasgos andróginos de esta francesa reconvertida en productora y directora. Simone Rocha contó con ella en su desfile de febrero de 2017, cuando cargó contra el edadismo con un show repleto de musas de otras décadas. Siguiendo los pasos de Rocha, en su desfile de Primavera/verano 2018, Schiaparelli también apostó por la diversidad de edades y contrató a Wilson para su desfile. Con esta nueva campaña de Zara, donde la modelo aparece vestida con un dos piezas marrón chocolate combinado con una camisa satinado en azul eléctrico y un elegante jersey de cuello alto, multiplicará la visibilidad de la frente a las clientas más jóvenes de la marca textil.

Como Cara Delevingne, Milla Jovovich y muchas otras compañeras de profesión, Marie Sophie Wilson también sintió el gusanillo de la interpretación tras su época de mayor éxito en la pasarela. Desde la década de los 90, se ha curtido en proyectos telvisivos y de cine, con pequeños papeles como actriz secundaria. En 2004 participó junto a Johnny Depp y Charlotte Gainsbourg en el film Happily Ever After. En la actualidad, además de haber relanzado su trabajo como modelo (forma parte de la agencia Dna y de la neoyorquina Supreme Management), trabaja como productora y directora. En su perfil de Instagram no se muestra muy nostálgica con su paso por la industria de la moda de los años ochenta y noventa, pero sí desvela a golpe de imagen su pasión por los animales, de hecho colabora como voluntaria en un santuario de animales en Tánger.

No es la primera vez que el buque insignia de Inditex apuesta por una modelo mayor para dar a conocer sus novedades. En sus campañas, Zara contrata a los fotógrafos de moda más influyentes (hola, Steven Meisel) y a las modelos más codiciadas de la industria, con Rianne Van Rompaey o Mica Argañaraz como favoritas de las últimas temporadas, y siempre dejando a un lado los rostros más mediáticos (ni rastro de Kendall, Gigi o Kaia), pero consciente de su influencia, el gigante textil ha tomado la delantera en los últimos tiempos potenciando la diversidad en sus campañas. La top Paloma Elsesser es uno de los ejemplos más recientes. En su campaña de Otoño/invierno 2017, también titulada Timeless, la modelo Kristina De Coninck, que entonces tenía 53 años, fue la musa de la marca.