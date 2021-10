Los secretos del vestuario de 'El Diablo se viste de Prada' que aún no conoces

Hay historias que, pase el tiempo que pase, siguen cautivando e inspirando a sus espectadores. Es el caso de El Diablo se viste de Prada, la archiconocida historia de una universataria recién graduada que se convierte sin tener ninguna experiencia en la asistenta personal de la editora de la revista de moda más prestigiosa de la industria, Runway. Una trama diriga por David Frankel que protagonizan Meryl Streep y Anne Hathaway, y que ha dado la vuelta al mundo desde su estreno en 2006, haciéndonos soñar con una idílica vida cosmopolita entre bolsos de lujo, abrigos de piel, cafés para llevar y viajes de ensueño a la ciudad de París.

Pero como toda película taquillera, la ficción supera a la realidad. Su vestuario, digno de una experta en materia, es obra de la famosa estilista Patricia Field, un impecable trabajo que fue clave para postularse como una de las cintas más vistas del último siglo, ¡incluso estuvo nominada al Oscar de Mejor Vestuario! La neoyorkina, que actualmente tiene 80 años, ha estado a cargo de los estilismos de otros grandes éxitos como Gossip Girl, Sexo en Nueva York y Emily in Paris, pero la cinta que hoy celebra su 15º aniversario es quizás uno de los trabajos más brillantes de su trayectoria profesional. Prepárate para descubrir alguno de los datos más curiosos que hicieron de la película todo un hito cinematográfico.

Los datos que hicieron brillar a 'El Diablo se viste de Prada'

¿Quién vistió a sus protagonistas? Desde Chanel, pasando por Donna Karan, Valentino, Vivienne Westwood, Dolce & Gabbana hasta Prada, como su título bien indica. Y entre las piezas que salieron a escena hay una coincidencia muy especial que la une directamente con el armario de otro gran personaje de la pantalla, el de Carrie Bradshaw y son, por supuesto, ¡los zapatos! Hasta entonces las escenas no se centraban en enfocar dicho complemento, pero gracias a los acertados looks que construía la estilista en ambas producciones, el calzado no podía quedar al margen. La mítica imagen en la que la protagonista Andy Sachs llega a la redacción con su impresionante cambio de imagen dejó sin palabras a su compañera Emily, pero también a sus fans.

Y sí, las altístimas botas que han pasado a la historia como una de las más atrevidas son de Chanel, rezan el estilo over the knee y la convirtieron en la chica más estilosa. Pero atención, porque este calzado diseñado por el mismísimo Karl Lagerfeld- un homenaje a Coco Chanel y su pasión por este tipo de zapatos- ya lo había llevado antes una de las supermodelos más conocidas del panorama: Claudia Schiffer. Fue en el desfile de la colección otoño/invierno 1993-1994 cuando se subió a la pasarela durante la Semana de la Moda de Paris. Y hablando de supermodelos, Gisele Bündchen hizo un cameo en la cinta interpretando a una empleada más de la revista.

Field además de jugar de manera sobresaliente con los estilismos -que llegaron hasta más de un millón de dólares de presupuesto-, fue quien sugirió junto a la propia Meryl que el personaje de Miranda luciera el cabello blanco, una seña de identidad - a cargo de su peluquero de confianza, J. Roy Helland- que combinó a la perfección con la personalidad de la editora jefa. Un estilo de vida y carácter inspirado en la modelo silver Carmen Dell'Orefice y la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, no en la reconocida periodista Anna Wintour como siempre se ha barajado. ¿Cuántos secretos aún no se habrán desvelado sobre esta inolvidable historia basada en la novela de la escritora Lauren Weisberger?