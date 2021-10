Penélope Cruz transforma el clásico minivestido de 'tweed' con un complemento inesperado

La cuenta atrás para el estreno de Madres paralelas ha comenzado. Después de su paso por el Festival de Venecia, donde Penélope Cruz fue premiada con su primera Copa Volpi por su papel en esta nueva película de Pedro Almodóvar, la cinta llegará a los cines este viernes. La presentación en Madrid del film ha vuelto a reunir al reparto al completo, encabezado por Penélope y Milena Smit, el nuevo icono de estilo al que no perder la pista. Para la ocasión, la musa de Almodóvar ha elegido un estilismo monocolor negro total, un conjunto cuya prenda principal es el vestido de tweed, un clásico de aire atemporal que se combina con unas medias de rejilla que dotan a la prenda de un aire novedoso.

Como suele ser habitual en sus apariciones de alfombra roja, Penélope Cruz ha vuelto a confiar en Chanel, firma de la que es embajadora desde hace más de tres años. Esta vez, ha elegido un little black dress, una de las prendas icónicas de la casa francesa, una apuesta de tweed ideal para acertar con looks otoñales cuando se busque dejar en un segundo plano los vaqueros habituales. El diseño presenta unas líneas minimalistas muy depuradas y un cierre de botones que se combina con cuatro discretos bolsillos laterales. Para romper con este aire clásico, pero sin dejar de lado la sofisticación de la prenda, Penélope ha optado por combinar la propuesta con unas medias de rejilla, culminando el vestuario con unos zapatos de tacón del mismo tono. Como único complemento, ha añadido unos pendientes largos de efecto cristal.

- Penélope Cruz y Carlota Casiraghi: la historia del suéter parisino que ha unido sus estilos

En contraste con el look clásico de Penélope Cruz, la actriz Milena Smit ha vuelto a dejar claro su gusto por las mezclas poco convencionales. Con su media melena recogida en dos moños altos, la nueva chica Almodóvar ha elegido un total look de Prada que abraza el mix de estampados geométricos. El estilismo está formado por una camisa en amarillo y malva, combinada sobre una camiseta segunda piel de print psicodélico en blanco y negro. Ambas prendas se completan con una americana clásica. No obstante, lo más llamativo del conjunto, ideado por Freddy Alonso, son los leggings estampados, una prenda que cubre también los zapatos.