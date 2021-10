María Pedraza apuesta por la americana que sienta bien a rubias y morenas... ¡y arrasa!

Si no has dormido bien, tienes un bad hair day o simplemente no es tu día, puede resultar muy complicado dar con el look perfecto. Por suerte, la moda y las tendencias se ponen a tu servicio para que, sin un gramo de maquillaje, te sientas más favorecida como por arte de magia. ¿Uno de los trucos más infalibles? La elección del color de la prenda superior. Más concretamente, la apuesta por el rojo integral, el tono universal que sienta bien a todas, independientemente del subtono de tu piel, y que hará que te veas mucho más guapa con el mínimo esfuerzo. Y eso es algo que María Pedraza sabe muy bien. Su último look lo demuestra y no, no es el vestido verde lima que llevó a la presentación de la película Toy Boy que, por otro lado, también es un acierto pues añade una luz muy especial al rostro.

Rojo integral, la apuesta de estilo infalible de María Pedraza

En los últimos meses, la actriz está demostrando lo bien que sabe sacarse el partido necesario para inspirar a sus millones de fans alrededor del mundo. Así lo hizo la pasada noche del 26 de septiembre cuando, en Milán, lució un total black estructurado del que todo el mundo estuvo hablando al día siguiente. También monocolor es el look que nos atañe en esta ocasión. María Pedraza presentaba la segunda temporada Tom Boy, la serie de la que es protagonista, con una americana roja de Dolce & Gabbana que volvía a dejar claro que si quieres verte más favorecida que nunca, el color rojo es el mejor de tus aliados. "Presentando Toy Boy 2 ❤️‍🔥", escribía la actriz bajo esta foto en la que luce uno de sus estilimos más aplaudidos hasta la fecha.

Que el rojo sea un color universal no es una casualidad, sino producto de las reglas más básicas de la asesoría de imagen. Para ser más exactos, todos contamos con un subtono de piel diferente. Las pieles cálidas presentan un número mayor de matices amarillos, razón por la que los tonos cálidos son más afines a ellas. Lo mismo sucede con las frías, cuyo porcentaje mayor no es de amarillo, sino de azul. Sin embargo, ambos tipos presentan el mismo número de matices rojizos. De ahí que sea el único color universal capaz de hacerte sentir favorecida como por arte de magia. En este caso, la actriz María Pedraza lo luce, según su estilista -Cindy Figueroa- a través de una majestuosa americana y top con transparencias, ambos firmados por Dolce & Gabbana. ¿Y tú? ¿Vas a vestir de rojo a partir de ahora siempre que necesites verte más guapa?