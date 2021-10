Addison Rae es la mejor embajadora de la Generación Z: todos los detalles de su último trabajo

Hay pocas (muy pocas) cosas que se le resistan a Addison Rae, sobre todo en el terreno creativo. La joven estadounidense, que acumula casi 85 millones de seguidores en Tik Tok, es mucho más que la nueva mejor amiga de Kourtney Kardashian. Procedente de Luisiana y con nueva residencia en la ciudad del cine, Los Ángeles, el potencial de Addison parece no tener fin, ni tampoco limitarse a una única disciplina. De hecho, además de bailar y cantar, la influencer también es locutora, empresaria, actriz y, ahora también, embajadora de firmas de moda tan conocidas como Pandora ME, que acaba de lanzar su colección más centennial. Una colaboración, en palabras de la propia influencer, en una entrevista exclusiva para FASHION, "alucinante, especial y empoderadora".

El nuevo proyecto de la polifacética Addison Rae

Solo unos días después de que se produjera el estreno de su primera película como protagonista, He's All That, Addison Rae ya pisaba la alfombra roja de la gala MET como una consolidada superestrella más. Mientras gestiona su propia firma de maquillaje, Item Beauty, locuta un podcast junto a su madre y triunfa en reproducciones con su canción Obssesed, ahora la influencer estadounidense también es embajadora a una de las firmas de joyas que, según ella misma, lleva formando parte de su vida desde que tiene uso de razón, Pandora ME. Y, todo ello, con motivo de una colección muy especial tanto para la generación Z como para los amantes del estilo de los años 2000.

"Pandora ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Así que trabajar con ella es un sueño porque guardo muchos recuerdos asociados a mis piezas Pandora, las cuales guardo para siempre", nos cuenta Addison Rae. Y es que la joven de Luisiana es, ahora también, una de las embajadoras de moda de la nueva colección llamada Pandora ME. Según la propia firma, se trata de una línea inspirada en "el mundo de la música y la cultura online", grupo en el que nuestra protagonista encaja a las mil maravillas. "Es alucinante formar parte de algo tan especial y empoderador", asegura la influencer. Pero, de todas las piezas, ¿cuál es la que más se identifica con el estilo de Addison? Según ella, el collar que lleva en las fotos de campaña "porque es muy versátil y puedo combinarlo de muchas formas dependiendo de cómo me sienta cada día", concluye.

Muy en concordancia con su gusto por las tendencias de la primera década de los 2000 es también el concepto de belleza que transmite Item Beauty, su firma de maquillaje. Si bien la música es su vocación, lo cierto es que Addison Rae utiliza todo lo que hace para expresarse cada día, incluida su línea de cosméticos: "La música y el baile son mi pasión pero amo expresarme a través de la actuación, las conversaciones profundas que tenemos en mi podcast y experimentar la creatividad a través de mi compañía, Item Beauty". Creatividad con la que también demuestra contar en su colaboración con Pandora, en la que ella misma combina las diferentes piezas de la línea a su gusto.

Aún con tan sonados proyectos, la joven tik toker destaca por su humildad, por ser risueña y por transmitir siempre vibraciones muy positivas. Además, la propia Addison Rae ha hecho hincapié en ello cuando le preguntaron por su mudanza a la ciudad más VIP, Los Ángeles: "En mi cabeza sigo siendo Addison de Luisiana". Ahora solo queda a esperar a ver con qué nuevo proyecto nos sorprende una de las creadoras de contenido más polifacéticas que existen.