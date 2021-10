Olvida los vestidos de invitada porque Tamara Falcó ha estrenado el kimono de flores que más favorece

El armario de Tamara Falcó es todo un espectáculo donde se unen piezas básicas con otras más especiales con las que crea conjuntos en los que inspirarse día y noche. Si hace unas semanas volvió a escena por todo lo alto en el programa El Hormiguero enfundada en un espectacular traje de chaqueta de Zara, ahora lo hace confirmando la tendencia de invitadas más bonita de la temporada otoñal con un diseño con sello español: un kimono de flores. Una propuesta que la ha unido directamente con el vestidor de una de las royals del país, Sassa de Osma y el traje de la nueva colección de Jorge Vázquez que llevó el pasado fin de semana a una boda de Astrid de Lichtenstein en la Toscana.

La colección de vestidos de la socialité madrileña es una auténtica maravilla, no hay día que no triunfe con su brillante elección de estilo. Pero su nueva adquisición esconde algo especial que no dejará indiferente a sus fans ni tampoco a los expertos en moda. El diseño que lució sobre el plató de televisión no es como los demás pero tampoco pasa de moda, de ahí a que no haya dudado en añadirlo a su impecable repertorio, un guiño sutil pero acertado a la sostenibilidad. Se trata de un elegante kimono cruzado y de corte midi de la firma catala Eiko Ai.

Una bonita pieza satinada en tonos rojos de edición limitada que favorece todo tipo de siluetas gracias al escote en forma de 'V' y el cinturón incorporado con el mismo patrón que permite ajustar la prenda a cualquier cuerpo sin que apenas se note. Por eso no nos extraña que la hija de Isabel Preysler haya optado por esta opción tan original y elegante con la abertura en la pierna al puro estilo Angelina Jolie, que puedes encontrar en la plataforma nacional de compra EsFascinante por 275€. Pero he aquí la gran pregunta, ¿cómo combinarlo sin restarle protagonismo al vestido floral? Falcó y su estilista, Montse Nieto, han sabido logra el equilibrio ideal con unas cómodas sandalias negras de la firma portuguesa Luis Onofre, un modelo atemporal, anudado al tobillo y decorado con una hilera de tachuelas en la pala.