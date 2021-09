El éxito del 'deep indigo', el pantalón vaquero que comparten Dior y Zara

La paleta cromática de tendencia se renueva cada temporada. Tras el éxito del verde, el lila y el naranja el pasado verano, por ejemplo, este otoño/invierno se tinta en amarillo, rojo y mucho metalizado como oro y plata. De esta rueda que nunca frena, la de las últimas modas, no se salva ni la gama más atemporal de todas, la conformada por los tonos denim. Porque no es lo mismo un azul claro casi blanco que un marino intenso, y tampoco el uso estacional que hacemos de cada uno de ellos. Pero tampoco es lo mismo un denim con matices verdosos que el color vaquero más clásico de todos, el índigo, que es el que Zara ha escogido como nuevo favorito. Si estás pensando en renovar tus jeans, sean anchos o pitillo, escógelos en deep indigo (y llévalo en total look si quieres un estilismo de supertendencia).

Entre vestidos de fiesta, ropa de yoga y accesorios para mascotas, las novedades de Zara también incluyen una mención destacada a las piezas DEEP INDIGO, o lo que es lo mismo, denim muy oscuro. La línea de básicos cuenta, este otoño/invierno, con hasta cinco modelos de pantalón vaqueros diferentes en este color. Baggy paperbag, culotte, pitillos de tiro medio, rectos de tiro bajo y rectos de cintura alta (en la imagen superior) son los diseños escogidos por la firma de Inditex para rendir homenaje al color de tejanos más clásico de todos, el mismo que tenían los primeros jeans patentados por Levi Strauss y Jacob Davis en 1873. Casi un siglo y medio después, el índigo sigue siendo el favorito... en firmas como Zara pero también en las casas de moda más exclusivas.

El favorito de las grandes firmas

Debido a que es el tono más elegante, el índigo suele ser el escogido por las grandes firmas de moda cuando incluyen vaqueros en sus colecciones de pasarela. Por ejemplo, este look pertenece a la colección de Primavera/verano 2021 que Maria Grazia Chiuri diseñó para Dior. Desde que la modista italiana ocupara la dirección creativa de la firma, los jeans -índigo fundamentalmente- han ido ganando peso en la maison. En esa ocasión, propuso precisamente la misma combinación que ahora Zara adapta al invierno, combinar un pantalón índigo con una cazadora del mismo tono. Sin embargo, el Street Style -amante eterno de cualquier tipo de vaquero- parece preferir el contraste, llevando estos vaqueros clásicos y discreto con chaquetas mucho más rompedoras.

El índigo también triunfa en la calle

Una cazadora acolchada en un vibrante malva o una bomber de cuero oversized son algunas de las prendas con las que modelos e influencers han llevado sus vaqueros oscuros, logrando que estilismos atrevidos y novedosos. Sin embargo, lo mejor de estos jeans es que, combinados con prendas más clásicas, sobrias o naïf, pueden lograr looks diametralmente opuestos. Y ahí radica el éxito de una prenda como esta, su capacidad para adaptarse a estilos, edades y situaciones diferentes.