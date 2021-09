Milena Smit, una chica Almodóvar en la semana de la moda de París

Igual de rápido que ha conseguido hacerse un hueco en la industria del cine, consiguiendo una nominación al Goya y trabajando bajo las órdenes de Almodóvar en el inicio de su carrera, Milena Smit se ha convertido en el icono de estilo que necesitaba la alfombra roja, un soplo de aire fresco ajena a las tendencias. Antes de ser actriz, su trabajo como modelo desarrolló su gusto por la moda, por las mezclas audaces y poco previsibles, algo que le ha hecho destacar sobre la red carpet española pero también fuera de nuestras fronteras. Su paso por el festival de Venecia capturó la atención de la prensa especializada internacional, lanzada a analizar al detalle los looks de esta "recién llegada que rompe las reglas", como se refirió a ella la edición americana de Vogue. Y ahora, la llegada de la intérprete en la semana de la moda de París confirma que no solo ha nacido una estrella, también un referente de estilo.

Milena Smit fue una de las invitadas al desfile de Balmain celebrado ayer en París, un show muy especial porque coincidía con los diez años de Olivier Rousteing como director creativo de la firma. Fue precisamente en el festival de Venecia cuando vimos a Milena con un espectacular diseño de Balmain, un vestido en blanco y negro con hombros afilados y abertura en la zona de la clavícula. "La elegancia Balmain", escribió Olivier junto a la imagen de Milena con el diseño publicada en el perfil de Instagram del creativo. Esta unión se ha estrechado en la semana de la moda de París, donde la nueva chica Almodóvar ha formado parte del front row de uno de los desfiles más esperados de la temporada. Junto a ella, también hemos visto a Jon Kortajarena, Hiba Abouk y Alejandra Onieva. Fiel una vez más a su propia visión de la moda, la protagonista de Madres Paralelas ha elegido un look verde militar formado por un top tipo corsé que combina un tejido drapeado de efecto vinilo con una gran cremallera central y detalles de cintas laterales y unas bermudas de inspiración cargo. Las botas over the knee en versión extrema, con una caña que se alarga hasta la mitad del muslo, completan este vestuario de estética army.

Además de viajar a la ciudad francesa, Milena también voló hace unos días a Milán, la otra gran capital de la moda, para mostrar su apoyo a la firma independiente Del Core. Con un conjunto que confirma una vez más su gusto por las mezclas en negro y la estética dark más elegante, la actriz eligió un vestido plisado con volumen en las mangas que deja ver un cuerpo de encaje que cubría las manos como un guante.