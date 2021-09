Por qué no debes perder la pista a Margaret y Rainey Qualley, las hijas de Andie MacDowell

No es la primera vez que los hijos de las celebridades y royals pasan, en una franja muy corta de tiempo, de ser totalmente anónimos a posicionarse como referentes de estilo. Y es que crecer en el seno de una familia que se mueve entre la jet set de Hollywood y el mundo del modelaje es el mejor punto de partida para despegar hasta lo más alto y despuntar con sobresaliente. Es el caso de las hermanas Margaret y Rainey Qualley, las hijas de la actriz Andie MacDowell y del modelo Paul Qualley. Gracias a su gran sentido del gusto y su toque personal en cada uno de sus estilismos ha hecho que se conviertan en las chicas a las que no debes perder de vista si te gusta la moda.

Desde hace varias temporadas forman parte del gran elenco de los invitados más esperados a los eventos más importantes que organiza la industria como la conocida Gala del MET, la fiesta que organiza Vanity Fair tras los premios Oscars o los codiciados desfiles de Chanel, su marca de cabecera. Pero también han acudido al front row de otros famosos shows de las Semanas de la Moda como Dior, Miu Miu y Gucci coincidiendo con otras personalidades de su generación como Anya Taylor-Joy.

La mayor de ellas, Rainey, nació en 1990 y empezó su trayecto profesional doce años después, siguiendo los pasos artísticos de su madre con la que actuó en una película, Mighty Fine, y sí, ¡consiguió un premio Miss Globo de Oro! Pero tras su debut en la gran pantalla, en el año 2017 fundó su propio grupo de música conocido como Rainsford, con el que ya ha dado la vuelta al mundo, ha trabajado para grandes marcas como Bvlgari y ha creado videoclips en el que han participado Margaret y su otro hermano, Justin. ¿Cómo definir su estilo? Casual y mucho más desenfado que el de la maniquí, de ahí a que haya apostado en varias ocasiones por piezas de Fendi, Diane Von Fürstenberg y Valentino.

En cambio, la pequeña de la familia, que nacía en 1994, ha pasado de ser en un abrir y cerrar de ojos una modelo de pasarela más a una de las musas de Virgine Viard -la directora creativa de la menciona maison francesa- ¡y embajadora de la casa! Pero no todo queda ahí, la veinteañera que deslumbra en casi todas sus apariciones enfundada en idílicos trajes de Chanel, también es una de las nuevas favoritas en los estudios Hollywood tras su impecable papel en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, donde compartió cartelera con Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Aunque lleva poco tiempo en el foco de los paparazzi, sus brillantes elecciones de estilo dignas de una auténtica experta en moda sin olvidar el toque puramente millennial que aporta a cada uno de sus looks, son la inspiración estrella para cuando necesitas ideas de invitada diferentes y elegantes. Es cierto que sus armarios tienen un registro bastante marcado y diferenciado pero sí que coinciden en algunas prendas sofisticadas, clásicas y atemporales que adaptan a la perfección a estilismos más modernos y originales que siguen las tendencias más punteras y ponibles del momento.