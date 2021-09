Doble o nada: cómo llevar bien un 'total look' de otoño

Es una fórmula perfecta para conseguir un lookazo en cuestión de segundos, quizá por eso, las mezclas en clave total look cada vez se repiten con más frecuencia en el Street Style de la grandes capitales de la moda. En versión denim on denim, ya sea combinando jeans con americanas tejanas o camisas vaqueras con faldas del mismo material, esta apuesta te permitirá dar un paso más allá de los básicos. El doble cuero, los conjuntos dos piezas de tweed o los socorridos y cómodos total look de punto también han conquistado a las expertas más exigentes. Decubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo rendirte a la que es una de las tendencias más poderosas de la temporada de frío.

