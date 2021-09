De un taller valenciano al armario de Dua Lipa y al vestuario de 'Élite': la historia de la firma 404 Studio

Cuando la valenciana Anaïs Vauxcelles escuchó pronunciar el nombre de su firma, 404 Studio, como ganadora del 18º premio Mercedes-Benz Fashion Talent en la última semana de la moda de Madrid solo pudo pensar una cosa: "Por fin". La diseñadora cuenta a FASHION lo mucho que significó recibir este galardón otorgado al mejor de los diseñadores emergentes que desfilan en la pasarela Allianz Ego. "Por un lado pensé, por fin, es mi último desfile en EGO y por fin se reconoce el trabajo que hay detrás de todo lo que hago. Además, me están grabando un documental, estuvieron también en Madrid y cuando recibí el premio pensé ¡qué genial para el documental!", cuenta entusiasmada al otro lado del teléfono. La colección ganadora, bautizada con el nombre de La Planète Sauvage, se inspira en la película de culto francesa basada en la novela de Stefan Wul y dirigida por René Lalou. Este logro llega cuatro años después del nacimiento de la firma, un proyecto donde el conocimiento y pasión por el arte de la diseñadora (estudió la carrera de Bellas Artes) se conjuga con una visión de la moda alejada de tópicos estéticos, muy ligada a la innovación en su forma pero próxima al mismo tiempo a la artesanía tradicional.

De Dua Lipa a Kylie Minogue: clientas internacionales

Las prendas de punto son el eje central de 404 Studio, una técnica que, según Vauxcelles todavía está muy inexplorada: "Mi madre empezó a tejer un montón, yo empecé a experimentar y me di cuenta que me gustaba mucho y se me daba bastante bien. Después de esto, decidí que la marca debería tratar de punto y también fue por un consejo que me dio un buyer, colega de de una amiga mía que trabajaba en Net-a-Porter. Me dijo que lo hacía con el punto era muy especial. Seguí por ahí porque creo que hay que hacer caso a la gente que entiende. Empecé a investigar con el punto y me salió bien. Es una de las técnicas que más está por explotar, se ha hecho poco y todavía se puede hacer más". Si al hablar de punto no puedes evitarpensar en cómodos jerséis de cuello vuelto o chaquetas básicas con las que pasar desaparcebida, las propuestas de 404 Studio te convencerán de las infinitas posibilidades que ofrece esta técnica artesanal. Desde el vestido multicolor con aberturas que ha conquistado a Kylie Minogue, hasta el dos piezas con estampado damero presente en el armario de Dua Lipa, pasando por el sujetador Rainbow, un best seller de la marca, el soplo de aire fresco que proporcionan las creaciones ideadas por Anaïs Vauxcelles nada tiene que ver con las prendas que imaginamos al hablar de punto, de hecho no se parece a nada que hayas visto, quizá de ahí su éxito.

- Quién es Nuria Rothschild, la mejor modelo de Fashion Week Madrid

El hecho de que celebridades como Kylie Minogue o Dua Lipa hayan llevado sus diseños ha multiplicado la visibilidad de la marca a nivel internacional. Un logro al que aspiran todos los creadores emergentes y que, sin embargo, puede acarrear alguna precupación inesperada: los plagios. "A la mayoría de los diseñadores emergentes nos han copiado, te sientes desprotegido, nuestras empresas no se pueden comparar con los grandes magnates. En mi caso, me copió una influencer emergente, es algo que me parece muy cínico", explica la diseñadora acerca del plagio de su vestido más famoso, algo que denunció en las redes sociales, consiguiendo que la prenda copiada fuera retirada de la venta. "El mundo está muy globalizado y con otro plagio que he tenido esta semana, me he enterado a través de gente que sigue la marca". Un motivo más por el que resulta casi imprescindible estar presente en las redes sociales, una plataforma de comunicación clave para las firmas más pequeñas, tanto es así que en el caso de la fundadora de 404 Studio reconoce que "la mayoría de oportunidades grandes me han venido a través de esta herramienta. Las redes sociales son esenciales para un diseñador emergente. Siempre digo que tengo una ventaja competititva porque estudié dirección de arte y comunicación de marca. Tú puedes ser diseñador de moda viniendo de la arquitectuta o las bellas artes pero tienes que saber comunicarlo, si no aunque hagas lo más guay del mundo no será nada, es triste pero es así", puntualiza. Con el escaparate que es Instagram logró captar la atención del estilista de Beyoncé, para quien desarrolló varios diseños, aunque con la pandemia de por medio y sin eventos donde dejarse ver, la cantante finalmente no pudo lucirlos, lamenta Anaïs: "Estos looks no se vieron, no hubo foto de ellos, puede que se los pusiera pero no salieron".

Donde sí pudimos ver varias propuestas de 404 Studio fue en la última temporada de Élite. La serie de Netflix que catapultó a la fama a Ester Expósito estrenó su cuarta temporada en la plataforma el pasado junio y en el armario de algunos personajes, como en el de Cayetana (Georgina Amorós) o el de Ari (Carla Díaz) se colaron diferentes creaciones de esta marca española. Por ejemplo, un jersey blanco de rejilla que el personaje interpretado por Georgina combina sobre un diseño de cuadros vichy o el bolso Mountain, una creación de 404 Studio x Belfry agotado ahora mismo en la e-shop.La actriz María León, la presentadora Cristina Pedroche o la influencer Ángela Rozas (más conocida como @madamederosa) son otros de los rostros conocidos que han apostado por esta marca independiente.

Producción 'pre order' y sostenibilidad (de verdad)

La estética transgresora de 404 Studio no está reñida, ni mucho menos, con la tradición artesanal. Las prendas se confeccionan en un taller en Valencia y la diseñadora trabaja con artesanos de esa ciudad. Confirmando el cambio de paradigma en la forma de fabricar que cada vez abrazan más marcas independientes, este sello también se decanta por la producción bajo pedido, de esta manera se evita acumular stock, un paso hacia la sostenibilidad mucho más valioso que las cacareadas campañas eco de grandes marcas de fast fashion, cuyas iniciativas son tachadas por los activistas del medio ambiente como green washing, es decir un lavado de cara hacia el público. "Cuando alguien compra algo en la tienda online lo producimos, lo mismo pasa con las boutiques, si te llega un pedido de pantalones o tops, lo produzco solo para la tienda, así trabajamos. Nuestros tiempos de espera son más largos de lo habitual porque son prendas hechas a mano en España".

Esa preocupación por reducir el impacto medioambiental también queda patente en la elección de materiales, entre los que destaca el algodón pintado "reciclado de una fábrica familiar de Barcelona", el popélin reciclado o el denim. Sí, este último genera una gran huella hídrica, por eso en 404 Studio trabajan junto a Jeanologia, la empresa valenciana que ayuda a las marcas -grandes y pequeñas- a producir prendas vaqueras de una manera más sostenible, es decir reduciendo el uso de agua necesaria para su fabricación. La cercanía y la sinergia con otras firmas independientes también forma parte del ADN de la marca capitaneada por Anaïs Vauxcelles, que afirma que siempre intenta "trabajar con artesanos de proximidad. Las joyas por ejemplo están hechas con Lavani que son valencianas. Por lo tanto, trato que todo sea lo más próximo a la comunidad posible y trabajar lo máximo que puedo con España".

Las películas de culto como fuente de inspiración constante

La interrelación entre las diferentes disciplinas artísticas se materializa de manera continúa en las creaciones de 404 Studio. La diseñadora tiene clara su fuente de inspiración a la hora de idear nuevas colecciones: las película de culto. "Me gusta muchísimo el cine, me considero una persona muy cinéfila, siempre que estoy tejiendo estoy viendo una peli o una serie. Lo que más me inspira son las películas de culto con una dirección de arte muy marcada, visualmente muy impactantes, con algo que contar y cuyo transfondo conceptual es importante". En su primera colección, Four Hours, tomó como referencia la película de Cleopatra de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor y con una duración de casi cuatro horas. Las propuestas del año pasado se inspiraron en The Holy Mountain de Alejandro Jodorwvsky y la colección con la que ha recibido el premio de Mercedes-Benz Fashion Talent lleva por título La Planète Sauvage, la cinta homónima basada en la novela de Stefan Wul y dirigida por René Lalou.

Las luces y sombras de ser una marca emergente en España

El reconocimiento recibido en la pasarela madrileña ha sido un balón de oxígeno para una marca que, muchos otros negocios, ha visto cómo la pandemia tiraba por tierra el trabajo de meses. "La pandemia ha sido el mayor obstáculo al que he hecho frente desde que nació la marca. Me ha hecho retroceder bastante en algunos aspectos. Justo cuando nos confinaron acababa de desfilar en London Fashion Week con una plataforma que se llama On Off, donde se dio a conocer por ejemplo JW Anderson, Roksanda o Peter Pilotto, fue algo muy importante para mí. Pero tuve que volver, nos confinaron y no tuvo repercusión. Además, se me cayeron algunos proyectos en Estados Unidos, se cancelaron pedidos de boutiques, todos los pasos hacia adelante desaparecieron y ahora estoy volviendo a retomarlo". Agradecida del apoyo recibido por parte de la pasarela de diseñadores jóvenes, echa de menos no obstante una mayor implicación con las marcas emergentes y apunta a las plataformas que promueven el talento en la industria londinense de la moda, epicentro de creativos independientes: "Me gustaría que llegaramos al nivel competitivo de Londres, allí hay plataformas que te financian la creación de la colección, dan apoyo, te enseñan... se acompaña al diseñador emergente de manera 360. Creo que en España hay una idea errónea acerca de la moda, que es cultura o es industria. Para mí, la moda es tanto cultura como industria, hay que intentar combinar las dos cosas. Cuando empezamos lo hacemos más desde una visión cultural, desde una visión artística pero al fin y al cabo tenemos que vivir de ello. Y para pasar de un lado a otro necesitamos ayuda y eso es muy complicado". De momento, se centra en el futuro próximo de 404 Studio, con la internacionalización en el horizonte. ¿Su plan a corto plazo? Viajar a Los Ángeles para dar a conocer la marca y "estar en boutiques para que la gente pueda tocar las prendas, en mi caso es muy importante".