Ana de Armas vuelve a la alfombra roja con un espectacular vestido de 'chica Bond'

Después de aplazarse su estreno como consecuencia de la crisis sanitaria, la película que ha permitido a Ana de Armas formar parte de la histórica lista de chicas Bond por fin llega a los cines. La intérprete de No time to die, nueva entrega de la saga, ha acudido al estreno del film en Londres, donde ha elegido un impecable vestido satinado en color negro que recuerda a una de las creaciones que lleva en la esperada cinta, donde también aparece con un vestido de noche con escote en pico y acabado satinado.

Con el corte de pelo más repetido del momento, una media melena que se mantiene a la altura de los hombros y por la que también ha apostado recientemente Penélope Cruz, la intérprete ha elegido Louis Vuitton para su regreso a la alfombra roja. Como decíamos, se trata de un diseño satinado en color negro, una apuesta de aire minimalista que juega con las aberturas -por un lado el pronunciado escote en pico y por otro, la abertura lateral que descubre una de las piernas- y que no añade adornos superfluos. Lo más llamativo de la pieza está en los tirantes joya que restan sobriedad al color más oscuro de la paleta cromática. Además, el vestido incorpora un sutil corte debajo del pecho, perfecto para destacar con naturalidad la zona del busto. Manteniendo esa máxima del menos es más, el vestuario se completa con unas sandalias de tiras del mismo tono. Las joyas también funcionan como buenas aliadas para evitar que el conjunto resulte demasiado simple. El vestido guarda cierto parecido con el que lleva la actriz en el póster de la película No time to die, todo un guiño a la cinta que ha terminado de encumbrar a la que fuera protagonista de El Internado.

El vestuario ha sido ideado por la influyente estilista Karla Welch, con quien también trabaja desde hace años Justin Bieber, la actriz Sarah Paulson o la cantante Lorde. En su camino hacia el estrellato de Hollywood, el estilo de Ana de Armas ha evolucionado, también gracias al trabajo de Welch, y hemos podido ver a la intéprete apostar por diseños menos convencionales, como el esmoquín de Alexandre Vauthier que llevó hace un par de años en el estreno de Knives Out, una película con la que Ana de Armas se ganó el respeto de crítica y público.

En la premiere de Londres también hemos visto a Daniel Craig, protagonista de las cinco últimas películas de la saga y sexto actor en dar vida a James Bond. Además, la actriz francesa Lea Seydoux, de Louis Vuitton y Lashana Lynch, que ha elegido un original diseño de Vivienne Westwood, completan el reparto de la cinta. A Lashana la veremos en las próximas películas del agente 007 ya que será ella quien tomará el testigo de Daniel Craig.