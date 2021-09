Kaia Gerber y Jacob Elordi hacen oficial su historia de amor sobre la alfombra roja

Es probable que Jennifer Lopez y Ben Affleck hayan acaparado toda tu atención en las últimas semanas pero lo cierto es que no son la única pareja de moda. Les están haciendo la competencia Kaia Gerber y Jacob Elordi, que, después de un año manteniendo su relación desde la intimidad, acaban de hacerla oficial sobre la alfombra roja. La modelo estadounidense ha acudido con el actor australiano a la gala de apertura de The Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles y su complicidad ha atraído todas las miradas.

Es oficial: Kaia Gerber y Jacob Elordi son la pareja del año

Con permiso de Jennifer y Ben, claro. Después de que Kaia Gerber acudiera a la Gala MET sin Jacob Elordi (pero con un vestidazo de Oscar de la Renta inspirado en Bianca Jagger), esta vez el actor sí se convierte en su mejor acompañante para acudir a una fiesta de inauguración en Los Ángeles. Y es que, si bien la pareja había sido captada en más de una ocasión y en la actitud más romántica, no ha sido hasta la pasada noche del 26 de septiembre que han hecho de su relación más oficial ante los medios de comunicación. Los asistentes aseguran haber sentido con mucha fuerza la complicidad entre ambos, que no se separaron en toda la noche.

El look elegido por Kaia Gerber

Para tan especial ocasión, la modelo se ha mantenido sencilla pero muy, muy elegante con la elección de su estilismo. En este caso, Kaia Gerber ha elegido un vestido tipo slip, con paillettes de color champagne y firmado por Celine. Otorgaba todo el protagonismo al diseño mencionado al recogerse el pelo en un moño tipo deshecho. En cuanto a los complementos, la modelo elegía pendientes y gargantilla de Tiffany&Co y sandalias metalizadas a juego con el vestido. Muy similar fue el look que escogió para celebrar su 20º cumpleaños, en este caso, con lentejuelas plateadas.

Jacob Elordi, por su parte, ha logrado ceder toda la atención a su chica, optando así por un traje de chaqueta clásico, de color negro y con pajarita a juego. Solo esperamos que esta sea la primera de muchas apariciones FASHION juntos.