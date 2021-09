El armario español de Beyoncé se amplía con las gafas de sol que ya conquistaron a Kim Kardashian

Son muchas las celebridades internacionales que apuestan por piezas originales y diferentes para eventos de renombre, y sí todas y cada una de ellas tienen algo en común: ¡están firmadas por casas españolas! Desde hace varias temporadas la moda nacional ha traspasado fronteras convirtiéndose en todo un ejemplo a seguir y colándose en los armarios más exclusivos del panorama. Pertegaz lo hizo con Zendaya, la marca Charo Ruiz Ibiza con supermodelos como Heidi Klum y Alessandra Ambrosio, ahora, Beyoncé vuelve a deleitarnos con sus últimas adquisiciones postulándose como la gran embajadora del made in Spain.

La artista musical, que faltó esta edición de la mediática Gala MET, es todo un icono de estilo a nivel mundial. Hace unos días sorprendió a sus seguidores con su impactante look, obra de su estilista Kj Moody, con el que recreó de forma casi inesperada el clásico personaje de Barbie. Y todo fue gracias a la brillante combinación de un abrigo fucsia confeccionado en organza de la colección Alta Costura de la marca madrileña The 2nd Skin Co y los famosos zapatos con tacón geométrico de The Attico. Es cierto que cada pieza que luce, tanto a pie de calle como en las fotografías que publica en las redes sociales o en las galas, se convierte en un éxito de ventas. Pero atención, porque en el vestidor de Beyoncé ¡hay lugar para más modelos con sello nacional!

Como gran amante de la industria atesora maravillosos tesoros vintage desde hace años, es el caso de unas gafas de sol que no han pasado desapercibidas para los expertos en materia en su último y lujoso viaje con su marido Jay-Z por la costa mediterránea en el yate más lujoso del momento, Flying Box. Se trata de un atractivo modelo en color negro con una silueta inspirada en los revolucionarios años noventa, es el diseño más representativo de Mané Mané, la firma capitaneada por Miguel Becer que ha consquistado incluso a otro gran personaje, Kim Kardashian.

Este acertado complemento que la cantante combinó con un espectacular dos piezas de tweed verde de la nueva colección de Balmain, ya es una pieza familiar en su repertorio. Aunque es cierto que lo que sorprendió a sus fans fue el momento en el que las llevó puestas, ¡ya había caído la noche! Este gesto tan misterioso la une directamente con la imagen mítica de Anna Wintour y sus inseparables gafas pero también con el estilismo de la modelo Hailey Baldwin con el que llegó hace una semana a la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York. ¿Estamos ante una nueva tendencia apta únicamente para las divas del momento?