Alerta Fashion: después de los vestidos con aberturas, llegan los pantalones 'cut out'

La estética años 2000 de los vestidos con aberturas ha confirmado el regreso al armario de comienzos del milenio. Siempre nostálgica, la industria de la moda vuelve la vista atrás para recuperar pantalones de tiro bajo, botines de plataforma y prendas con aberturas estratégicas. El éxito de los diseños cut out ha sido tal en los últimos meses, que esta abertura de tendencia ya no solo actualiza vestidos, en la nueva temporada los pantalones también incluyen estos cortes de influencia dosmilera. Las últimas novedades de Zara para el otoño de 2021 reafirman la buena acogida de la tendencia y, más allá de vestidos, proponen pantalones con abertura en la cadera. Una apuesta que lleva tiempo dejándose ver en el armario de algunas amantes de las tendencias poco convencionales.

La prescriptora de estilo Rocío Osorno fue de las primeras en atreverse con la tendencia. En su caso, se decantó por unos vaqueros clásicos, renovados gracias a la cintura con abertura. Una original propuesta que sigue la estela de las novedades denim menos tradicionales y que se mantiene también en la nueva temporada en marcas asequibles como Pull&Bear o Bershka, sellos que incluyen en la categoría de tejanos, varios modelos con detalles cut out. Si bien hay alternativas para casi todos los estilos, la mayoría de propuestas mantienen los cortes en la zona de la cadera, ya sea en los laterales o en la parte frontal.

- Otoño en vaqueros: 5 looks con 'jeans' para 5 planes diferentes

La top Bella Hadid, siempre amante de las tendencias menos convencionales, también tiene en su armario varios pantalones de estas características. El pasado verano fue fotografiada por las calles de París con un look negro total donde los pantalones cut-out eran la prenda protagonista del estilismo. Se trata de un diseño de la marca I am Gia, un sello cuya seña de identidad son las creaciones de inspiración años 2000 más transgresoras. En este caso, las aberturas se disponen en la parte frontal de la prenda, donde podrían situarse los bolsillos. Igual que los pantalones con cintas en la cadera, este tipo de diseños comenzaron a verse de manera puntual en los looks de calle de algunos iconos de estilo y, poco a poco, han ido ganando terreno hasta ocupar un lugar destacado en los escaparates.

La cantante Dua Lipa guarda ciertas conexiones de estilo con su cuñada Bella Hadid y una de ellas es su gusto por los pantalones con aberturas. La británica compartió hace unas semanas en su perfil de Instagram un look de Courrèges formado por un top halter con espalda al aire y unos pantalones blancos con abertura circular en la cadera. Como decíamos, en Zara también se pueden encontrar entre las novedades de temporada diseños similares, de hecho acaban de sacar a la venta un pantalón tipo flared con un corte en forma de círculo en el lateral, un detalle que contraste con la sencillez del pantalón, negro y de líneas fluidas. De momento, habrá que esperar para saber si la tendencia sobrevive al otoño pero sin duda el entretiempo es el momento ideal para estrenar estos diseños cut-out.