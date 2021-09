La foto de los 4 millones de 'likes' con la que Adele confirma su noviazgo vestida de Alta Costura

Las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario para anunciar compromisos como el de Nicola Peltz y Romeo Beckham, bodas secretas como la de la actriz Lily Collins que tuvo lugar hace tan unos días e incluso noviazgos que se han forjado lejos de los focos de los paparazi como el de la modelo Kaia Gerber y el actor Jacob Elodi. Y la última que se ha sumado a este tendencia ha sido la artista Adele, a quien se le relacionaba desde hace unos meses con Rich Paul, uno de los agentes deportivos más prestigiosos de la NBA. Y sí, por fin han confirmado su relación con una entrañable imagen en blanco y negro tomada en el photocall de una boda de una de las estrellas del baloncesto.

La reciente pareja, que en verano se dejaron ver disfrutando de uno de los partidos de la final de la liga entre Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks en Arizona, ha asistido este fin de semana a la boda del jugador de equipo de los Lakers, Anthony Davis y su recién esposa Marlen P. Una cita que ha reunido a rostros conocidos del mundo del deporte como LeBron James y en la que la artista británica se ha convertido en una de las invitadas más elegantes con un maravilloso traje de Alta Costura.

La compositora del conocido tema Someone Like You ha demostrado su impecable estilo a la hora de vestir para grandes eventos y su último look no ha dejado indiferente a nadie, ¡ya ha conseguido 4 millones de likes en su perfil! Y lo ha hecho enfundada en un impecable vestido fuseau de corte midi y confeccionado en crepé de lana negro con un maravilloso drapeado en los hombros de seda y tafetán blanco que culmina en el pecho en forma de flor.

Este impecable diseño que la artista ha añadido a su repertorio es uno de los más sofisticados de la temporada y recuerda a los clásicos trajes que llevaban las intérpretes de la edad dorada de Hollywood en los estrenos y premiers. El de Adele pertenece nada más ni menos que a la colección otoño-invierno 2021 Haute Couture de Schiaparelli, una de las casa de costura más famosas del último siglo que ha vestido desde a novias con sello royal hasta a la modelo Bella Hadid en el Festival de cine de Cannes. ¿Cómo será su siguiente estilismo?