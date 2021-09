La nueva apuesta de Ana Boyer: un diseño 'made in Spain' que potencia el bronceado incluso en otoño

Entre todas las hermanas españolas con más sentido del gusto y que apuestan por piezas de firmas españolas -tanto jóvenes como conocidas- para sus looks del día a día como para otros más elegantes, Tamara Falcó y Ana Boyer son todo un ejemplo a seguir. Si la primera volvía a televisión con un espectacular traje de chaqueta burdeos de Zara, ahora la mujer de Fernando Verdasco se suma a tonalidades parecidas y aptas para la época del entretiempo -que además potencian el bronceado veraniego- con su última y acertada adquisición, un espectacular diseño que puedes lucir hasta en una boda con un tocado.

El actual estilo de la hija pequeña de Isabel Preysler es sencillo, clásico pero destacan delicados referencias bohemias que hacen que sus conjuntos sean incluso más especiales y con ese toque personal que la diferencia tanto del vestuario de la marquesa de Griñón. El último fichaje 'made in Spain' que ha aterrizado en sus manos es digno de una auténtica experta en moda que sabe cómo crear el equilibrio perfecto entre las tendencias punteras del momento y otras atemporales. Y sí, su nuevo look es toda una inspiración para aquellas chicas que no quieren complicarse a la hora de vestir pero que siempre van guapas.

Este maravilloso vestido conocido como Carolin con el que ha posado Boyer en un idílico entorno rodeada de flores, es de corte midi con un elegante estampado a dos tonos, el favorecedor escote en forma de 'V' y las mangas ligeramente fluidas pertenece a la colección primavera-verano 2021 de la marca Magnolya. Un bonito proyecto con sello nacional que nació para representar la feminidad moderna tras los ojos de sus diseñadoras, María y Aitana, jugando con texturas, colores y patrones que reflejan aires bohemios, desenfados y a la vez sofisticados. Por eso no nos extraña que Ana no haya dudado en incluir uno de sus modelos a su repertorio de entretiempo.