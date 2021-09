Los vaqueros para bajitas de Victoria Beckham que han hecho a la diseñadora olvidar el traje

Hace unos días Brooklyn Beckham tomaba el testigo de sus padres, David y Victoria Beckham, y debutaba en la alfombra roja de la gala MET en compañía de su prometida Nicola Peltz. El hijo mayor del matrimonio británico más conocido ha heredado el gusto de la moda de sus padres, iconos de estilo desde hace décadas. La diseñadora en concreto cuenta con una legión de fans amantes de su firma de ropa homónima y cada vez que publica un look en sus redes sociales, la lluvia de me gusta es inmediata. Su último estilismo demuestra, además, que la creativa puede ser igual de elegante llevando un traje de chaqueta y pantalón que con unos vaqueros y un jersey. Si estás buscando los tejanos ideales para el otoño, Victoria Beckham te va a ayudar a dar con lo que buscas.

En una publicación compartida en su perfil de Instagram, Victoria ha definido su look como "uniforme para el Studio", es decir como el conjunto todoterreno que lleva para acudir a la oficina a trabajar. Si bien en su armario no faltan los vaqueros de campana, uno de sus modelos preferidos, casi siempre suele optar por apuestas más formales, ya sean vestidos largos combinados con elevados stilettos o trajes de corte clásico con detalles de tendencia en clave minimalista. En esta ocasión ha elegido los vaqueros Victoria de su marca, un diseño de corte recto y tiro alto que sienta genial y que estiliza la silueta al máximo gracias a dos trucos puestos en práctica por esta experta en moda. Como sabes, el talle elevado siempre juega a favor del cuerpo ya que alarga las piernas, la británica consigue potenciar este efecto al combinar los jeans con un jersey metido por dentro del pantalón. Además, dobla el bajo del tejano sobre sí mismo varios centímetros, dejando al descubierto parte del tobillo, algo que también permite alargar de manera visual la longitud de las piernas. Por supuesto, al completar el look con unos zapatos de tacón consigue también estilizar el cuerpo.

Unos vaqueros de efecto desgastado

Además de publicar el look, Victoria ha mostrado en varios stories el proceso detrás de la fabricación de los vaqueros de la marca y cómo se consigue que adquieran ese aire desgastado que convierta a la prenda en una apuesta de estética vintage. Según ha explicado, los pantalones se confeccionan en Italia en un taller familiar y, una vez fabricada la prenda se siguen varios pasos para lograr su efecto desgastado. En primer lugar, se aplica un spray especial que proporciona un aspecto envejecido al diseño, después se comienza con una técnica bautizada con el nombre de whiskering y que consiste en recrear esos pliegues y rotos que imitan el desgaste natural. Este proceso se lleva a cabo con una máquina especial que remata la estética vintage de la prenda, tan presente en las propuestas de tendencia que trae la nueva temporada.