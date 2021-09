Aitana presume de piernas con un look de estética militar (y 'made in Spain')

No hay mal que por bien no venga... Por ejemplo, que hayan descendido las temperaturas implica estrenar, por fin, las tendencias más bonitas de otoño-invierno 2021/22. De hecho, las calles ya están llenas de nuevas propuesta de temporada y Aitana Ocaña ha sido una de las últimas en aportar su granito de estilo. La cantante, que acudía la pasada tarde del 15 de septiembre a la presentación de su último proyecto, se ceñía a una de las claves de este otoño: la estética militar. Avalada por infinidad de firmas de lujo sobre la pasarela, el verde caqui será uno de los más poderosos de la paleta cromática y, a partir de ahora, querrás llevarlo como hace Aitana, en versión total look y made in Spain.

Copia el 'total look' militar de Aitana Ocaña

Versace, Balmain, Sportmax, Alberta Ferretti, Isabel Marant, Dior, Etro... Tantos diseñadores no pueden estar equivocados. Todos ellos abogan por recuperar la estética army tan afín a la temporada otoñal. ¿Cómo? A través del verde caqui tan popular en estas fechas, pero también a partir de prendas auténticamente inspiradas en los uniformes de los militares. En este caso, Aitana Ocaña ha lucido una versión mucho más actualizada, al más puro estilo look monocolor y bajo la etiqueta de sosteniblidad made in Spain. Concretamente, la cantante combina una blusa cropped con bermudas a conjunto. En cuanto a los complementos, su apuesta ha sido el negro con un cinturón de hebilla dorada y sandalias con pulsera al tobillo.

La firma escogida por Atiana es By Niuma Al, uno de los nuevos proyectos de moda española que, a pocos meses de su lanzamiento, ya está arrasando en el street style y en el mundo VIP. Concretamente, la cantante se ha rendido a la blusa Nilo de color caqui (59 euros) en combinación con las bermudas Kriz del mismo color (47 euros). Una muy buena idea para construir un look rápido, sencillo y acertado con muy poco esfuerzo y, además, apoyando la sostenibilidad y la moda local. ¿Se te ocurre un plan mejor?