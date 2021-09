El look de debut de Rosalía en la gala MET tiene guiño español: ¡está inspirado en un mantón de Manila!

Los rumores se han confirmado, la presencia española en la gala MET 2021 lleva el nombre de Rosalía. La cantante, que hace unos días viajó a Nueva York para asistir al desfile de Thom Browne, ha sido una de las invitadas a esta exclusiva cita con la moda, donde las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York se convierten en la alfombra roja más esperada de la temporada. Tal y como se rumoreó hace más de un año, la cantante iba a asitir por primera vez a la gala en la edición de 2020, finalmente cancelada a causa de la crisis del coronavirus. A pesar de que el aforo se ha visto reducido y la lista de asistentes se ha tenido que recortar, la catalana, siempre a favor de utilizar el vestuario como una herramienta más con la que expresarse, ha podido convertirse en una de las protagonistas de la noche con su espectacular debut sobre la red carpet.

La temática de la presente edición In America: A Lexicon in Fashion nos ha dejado una gran presencia de diseños ideados por creativos americanos. También ha sido el caso de Rosalía, que ha optado por un look del estadounidense Rick Owens. La cantante de Linda ha cumplido con el código de vestuario de la celebración pero su estilismo refleja un claro guiño a España. Tal y como ella misma ha explicado a su llegada al evento, el diseño ha sido confeccionado a medida y está inspirado en un mantón de Manila. Está formado por un pantalón corto de tiro alto al que se une una capa de varios metros de largo rematada por flecos, una apuesta inspirada en un mantón que Rosalía lleva anudada en la zona del pecho, dando lugar a un favorecedor escote Bardot. La propuesta incorpora unos guantes largos, un complemento presente en muchos de los looks de la invitadas de la noche. Eso sí, un diseño que no ocultaba las ya características uñas de Rosalía. Para completar el estilismo ha vuelto a confiar en unas botas de plataforma, un modelo del mismo tono color vino del vestido que incorpora un tacón transparente de varios centímetros de altura.

Para ceder todo el protagonismo al vestuario, Rosalía se ha decantado esta vez por un maquillaje discreto, un look de belleza efecto cara lavada que resalta la belleza natural. Tampoco ha querido experimentar con el peinado y ha dejado de lado la extravagancia a la que nos tiene acostumbradas en algunas ocasiones para lucir la melena al aire. Un debut cargado de significado que ya se ha convertido en uno de los looks de alfombra roja más comentados de la artista.