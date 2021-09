Si pensabas que Kim Kardashian no podía sorprenderte más, espera a ver su último look

Después de varias ediciones totalmente atípicas en las que las presentaciones virtuales, los desfiles en diferido o la cancelación de las fiestas han sido la tónica general debido a la crisis sanitaria, parece que esta vez la NYFW vuelve a recuperar cierta normalidad. De nuevo, hemos podido ver cómo la Gran Manzana se ha llenado estos días de rostros conocidos, y no han faltado las mediáticas Kardashian. Cuando todas las miradas estaban puestas en Kylie Jenner, quien presume ya de barriguita debido a su segundo embarazo, Kim ha vuelto a sorprendernos con un look tan extravagante como inesperado. Ni látex, ni transparencias ni diseños entallados: esta vez ha impactado al no enseñar ni un milímetro de piel... literalmente.

Estética bondage

La empresaria, famosa por elegir prendas que potencian sus características curvas y por posar continuamente en bikini o ropa interior, ha cambiado radicalmente de registro esta vez y ha apostado por un llamativo conjunto que no veíamos venir y que no permite apreciar quién se esconde bajo él. Se trata de un look perteneciente a la temporada de primavera 2019 de Vetements sacado directamente de la pasarela, compuesto por una gabardina de cuero negra con lazada a la cintura y una máscara del mismo material con cremallera frontal que únicamente se abría un poco en la zona de los ojos. Eso sí, agregaba un agujero en la cabeza para dejar salir la famosa coleta extralarga de Kim.

Innovación extrema

Para completar el look y cumplir el propósito de no dejar al descubierto nada de su cuerpo, ha optado por unos pantalones de piel con botas incorporadas, un rompedor diseño firmado por Balenciaga, así como guantes a juego. La única nota discordante ha sido el bolso, puesto que ha elegido un modelo de mano, también de Balenciaga, repleto de brillos plateados.

A pesar de lo polémica que resulta esta elección, ha quedado más que claro que los fans de Kim adoran que arriesgue, puesto que hace apenas 12 horas que compartió el look en su perfil y ya lleva casi 4 millones de 'likes' y más de 70.000 comentarios. "Kim, ¿puedes ver?", "Esto me recuerda a American Horror Story", "Halloween ha llegado pronto" o "Qué bonito el maquillaje" son algunos de los irónicos mensajes que ha recibido en su cuenta.