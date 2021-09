¿No quieres llevar vestido a tu próxima boda? Acierta con un traje de invitada como María García de Jaime

El otoño está siendo la gran temporada de bodas en 2021, debido en gran medida a que muchos enlaces del pasado año y de esta primavera tuvieron que ser pospuestos. Tras el "sí, quiero" de Lucía Bárcena y Marco Juncadell o de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, entre otras celebraciones que hemos seguido últimamente, hoy llegaba el turno de Lucía Martín Alcalde y Santiago Benjumea, quienes se han escogido la iglesia del Espíritu Santo en Madrid para convertirse en marido y mujer. Entre las invitadas más elegantes hemos podido ver a la diseñadora y hermana de la novia Inés Martín Alcalde, a las expertas en moda Inés y Mercedes Domecq, o a la modelo Alejandra Domínguez. Y también a la influencer María García de Jaime, que se ha desmarcado del resto de asistentes escogiendo un traje estampado en vez del clásico vestido.

La boda de Lucía Martín Alcalde y Santiago Benjumea en Madrid ha supuesto todo un despliegue FASHION, y también la ocasión perfecta para que Inés Martín Alcalde demostrara la versatilidad de sus creaciones. La diseñadora, una de las más reconocidas de la capital, ha firmado el vestido de novia, el de la madrina, el de la madre de la novia... y el de muchas otras invitadas hasta un total de 36 looks. Entre las asistentes que han confiado en Inés Martín Alcalde, María García de Jaime ha sorprendido al reemplazar el clásico vestido por un sofisticado conjunto de tres piezas estampado en tonos multicolor que ha combinado con maestría siguiendo una de las reglas favoritas de experas en moda como Olivia Palermo: llevar complementos de los colores ya presentes en el print de la ropa.

La influencer madrileña de 25 años compartía desde la finca Soto de Monzanaque, a las afueras de Madrid, su look de invitada perfecta junto a un cariñoso mensaje dirigido a la novia: "Feliz de poder acompañarte en un día tan especial para ti y luciendo uno de tus diseños con mucho orgullo @luciamalcalde". También revelaba los detalles de un estilismo que inspirará a las chicas que no quieran llevar vestido en su próxima boda de otoño. Su favorecedor traje, con una americana que se ajustaba a la cintura gracias a una lazada y un pantalón con el largo ideal para estilizar las piernas, contaba con un estampado multicolor que ha servido a María para acertar con los accesorios, ambos de acabado aterciopelado. Un sofisticado bolso de mano geométrico en azul marino y unas sandalias con plataforma en burdeos, de la firma Figara, acompañaban este look que ha completado con un elegante tocado diadema de Mimoki sobre una sencilla coleta.