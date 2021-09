Tamara Falcó vuelve a televisión con el traje de otoño que puedes llevar del trabajo a una cena

Septiembre es sinónimo de vuelta al trabajo, también en la televisión, donde los programas arrancan estos días sus nuevas temporadas. Tras unas vacaciones que ha mantenido en secreto, Tamara Falcó retomaba anoche su colaboración semanal con El Hormiguero, una cita para la que escogió uno de los looks más elegantes de los últimos meses. Con un traje de color burdeos -tendencia cada otoño- combinado con un body negro y unos sofisticados stilettos acharolados -y made in Zara, por cierto-, la hija de Isabel Preysler revelaba el estilismo perfecto para esas invitadas que no quieren recurrir al clásico vestido.

- Tamara Falcó revalida su triunfo del 'corsé-joya' con un nuevo top de guipur

Acompañada, como cada jueves, por Nuria Roca, Juan Del Val y Cristina Pardo, Tamara Falcó regresaba anoche a la mesa de Pablo Motos vestida por su estilista Montse Nieto. Una vez más, escogía la elegante combinación de americana, pantalón de traje y zapatos de tacón, aunque en esta ocasión preferió apostar por un tono más atrevido que los negros y azules que ha escogido anteriormente. De color burdeos, su dos piezas es un diseño de la firma española Amateur, en la que ya había confiado antes, por ejemplo, con este vestido estampado. La americana y el pantalón, que cuestan respectivamente 219 euros y 159 euros, se confeccionan según pedido; una tendencia al alza en la moda que podría solucionar el efecto del consumo en masa que tanto preocupa ahora mismo.

'Body' negro y taconazos para transformar un traje en un look de fiesta

Igual que en otras apariciones en el programa de televisión, Tamara sustituyó la camisa o la blusa por un body, negro y de la firma Sloggi esta vez. Con esa prenda tan básica, conseguía un look perfecto para una cena o una fiesta. Sin embargo, con solo cambiar el body por una prenda superior más clara y fluida -o por cualquiera de estos tops blancos, sus favoritos-, el traje resultaría ideal para ir a trabajar. De hecho, Tamara lo completó con un calzado igualmente todoterreno, unos altísimos stilettos destalonados y con acabado charol. Estos zapatos, un básico para looks de invitada ya que combinan tanto con pantalón como con vestido y con todos los colores que puedas imaginar, están disponibles en Zara por solo 35,95 euros.