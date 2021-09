Olympia de Grecia reúne a su pandilla de amigas VIP en Nueva York

Olympia de Grecia ha comenzado el curso por todo lo alto. Si hace una semana sacó a la luz su nuevo proyecto de belleza con sello ecológico que ha creado junto a la firma británica The Organic Pharmacy, ahora lo celebra junto a sus amigos en una exclusiva fiesta en Nueva York. Y entre las invitadas a la cita hay algunos rostros que no han pasado desapercibidos por una gran razón: ya forman parte del elenco de las modelos de la generación 'Z' más codiciadas del momento. Hablamos de la hija de Kate Moss, Lila, y de sus compañeras de pasarela Ella Richards y Stella Katherine Jones.

La presencia de estas chicas en el evento celebrado en el famoso restaurante neoyorquino Isabel Mayfair ha sido de lo más mediática, igual que sus looks, perfectos para la época de entretiempo. Es cierto que los conjuntos que las cuatro modelos han llevado no tienen nada que ver el uno con el otro, un detalle que ha demostrado cuál es estilo personal de cada una y cuáles son las tendencias más punteras que veremos los próximos meses. La anfitriona, que presentó el sérum hidratante y refrescante con ácido hialurónico, un producto exclusivo y de edición limitada, se decantó por un vestido azul estampado con pequeñas flores de colores y mangas ligeramente abullonadas de la firma Alessandra Rich. Un diseño de crepé corto y con gran cuello en pico cuyo aire naïf rompía gracias a un cinturón roquero.

Su amiga Lila, con quien hace unos días disfrutaba de unos días de vacaciones en un velero, apostó por un atuendo con un toque vintage de lo más romántico, un guiño al envidiado armario de su madre que ha dado la vuelta al mundo. La veinteañera que ya ha desfilado para casas de Alta Costura como Fendi, se enfundó en un vestido largo lencero en blanco, con detalles bordados y escote en 'V' que combinó con una chaqueta de cuero a la cintura y un bolso con cadenas.

En cambio, Ella Richards, nieta del guitarrista del grupo The Rolling Stones, hija de la supermodelo aristócrata Lucie de la Falaise y representada por la agencia de modelos de Kate Moss, deslumbró con su brillante y sencilla elección con una clara inspiración: los años noventa. La que ya ha trabajado para firmas como Louis Vuitton y Tommy Hilfiger lució un slip dress rojo con el favorecedor escote en cascada con sandalias de tiras negras.

Y por último, pero no menos importante, Stella Katherine Jones, la hija de Mick Jones, el guitarrista británico del grupo punk The Clash también ha apoyado a su amiga y aristócrata con sangre azul griega. Ha sido una de las más atrevidas en cuanto a su estilismo llevando un vestido de tirantes con animal print y ceñido con nada más ni menos que unas botas altas de piel. Un contraste sorprendente que, sin embargo, encajaba gracias a la gama cromática similar. Olympia, Lila , Ella y Stella son los nuevos perfiles que no puedes perder de vista porque además de ser todas unas influencers en las redes sociales, prometen seguir siendolo sobre la pasarela las próximas décadas.