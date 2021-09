De Rosalía a Dua Lipa: todas combinan los pantalones anchos con esta prenda que estiliza

Su nueva canción junto a Tokischa, Linda, está siendo todo un hit, con millones de reproducciones en apenas unos días. Rosalía sigue cosechando éxito tras éxito y, convertida en una de las grandes artistas de su generación, no es de extrañar que sus estilismos sean analizados al detalle, sobre todo si tenemos en cuenta que la catalana siempre se ha valido de la indumentaria para transmitir un mensaje más allá de la música. En su última publicación en redes sociales ha compartido un conjunto que sintetiza a la perfección las tendencias dominantes del otoño de 2021. Por un lado, los vaqueros anchos como básico con el que es casi imposible compertir. Por otro, el regreso del top tipo corsé como prenda especial con la que combinar todo tipo de looks.

Haciendo un guiño a la letra de su último tema en el texto, Rosalía ha compartido un look urbano que confirma el gusto de las celebrities por una prenda perfecta para combinar con vaqueros anchos: el corsé. Este diseño entallado realza el busto y afina la cintura gracias a silueta con forma de reloj de arena, es por tanto una prenda que estiliza al máximo y que funciona a la perfección al integrarse junto a un pantalón holgado. De esta manera, se crea un interesante contraste de siluetas. El top corsé, en tonos azules y con estampado abstracto, es de Pretty Little Things y, si bien Rosalía lo luce como prenda única, algunas expertas optan por combinarlo sobre camisas de manga larga, una fórmula perfecta para el entretiempo que comienza. Los vaqueros anchos son el modelo Titán de Eytys, un diseño presente también en el vestidor de Dua Lipa, Elsa Hosk o Hailey Baldwin.

Corsé y vaqueros anchos, el inesperado uniforme del otoño

Curiosamente, muchas amantes de la moda están optando por cambiar el clásico cropped top por diseños tipo corsé. Poniendo en práctica la misma fórmula de estilo que Rosalía, también se combina siempre con vaqueros y pantalones anchos. Hace solo unos días, Dua Lipa era fotografiada por las calles de Londres con un corsé vintage de Vivienne Westwood, un modelo con estampado de cuadros y cierre de cremallera frontal. La cantante, igual que Rosalía, también lo combinó con unos tejanos muy anchos.

La versión formal de esta mezcla la encontramos en uno de los últimos looks de la top Bella Hadid. En el pasado festival de Cannes, en uno de los looks fuera de la alfombra roja, la modelo dijo sí al que promete convertirse en el uniforme inesperado del otoño de 2021. En su caso, acertó con un corsé blanco de Dior, una prenda integrada en un conjunto blanco total con pantalón de vestir ancho y de tiro bajo. Una prueba de la versatilidad de esta apuesta prometedora, no solo apta para conjuntos informales y desenfadados, también para estilismos de noche con guiños a las tendencias.