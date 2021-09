Dakota Johnson ha encontrado los vaqueros rectos que mejor sientan con botines

Después de disfrutar de sus vacaciones de verano en la isla de Mallorca, Dakota Johnson ha retomado con fuerza su agenda profesional. Fue una de las estrellas que se dejaron ver en la alfombra roja del Festival de Venecia, donde la actriz deslumbró, de manera literal, con un increíble vestido de flecos y pedrería. Cuando no tiene que vestirse para la red carpet, Dakota suele dencatarse por mezclas cómodas y relajadas, con básicos como prendas protagonistas y accesorios como detalle de tendencia. Así lo ha demostrado en uno de sus últimos estilismos, donde ha dejado constancia de su gusto por la estética setentera con un look perfecto para el entretiempo del mes de septiembre.

De Venecia, Dakota viajó hasta Colorado para asistir al Festival de Cine de Telluride, donde coincidió con Jamie Dornan, su compañero de reparto en la saga de películas con las que logró el estrellato, Cincuenta Sombras de Grey. La actriz presentó su próximo proyecto, la película The lost daughter, donde se pone bajo las órdenes de Maggie Gyllenhaal y comparte pantalla con Olivia Colman. Para la ocasión, Dakota se adaptó al código de vestuario relajado y desenfadado. Como suele ser frecuente en sus conjuntos de calle, volvió a optar por los infalibles vaqueros, esta vez con un diseño recto de tiro alto, una compra ideal para acercarse a los modelos de tendencia sin caer en mezclas complicadas. Además, dando un nuevo aire al binomio jeans y camiseta blanca, ha incorporado una blusa de encaje y manga corta sobre un top básico. No obstante, la prenda principal del estilismo es la chaqueta de ante, una alternativa de la clásica cazadora vaquera que introduce una estética setentera a este sencillo look. La firma detrás de esta apuesta es Nili Lotan, una marca presente en el armario de Jennifer Lawrence, Meghan Markle o Rosie Huntington-Whiteley, entre otras.

Los botines adelantan una de las tendencias más apetecibles de cara a la nueva estación. Se trata de una propuesta de tacón bajo de Balenciaga, un modelo sencillo pero actualizado gracias a la doble hebilla que remata el zapato. Como complemento, hay que destacar las gafas de sol, un accesorio que refuerza ese espíritu años 70, una década muy presente en las colecciones de otoño y con muy buena acogida entre las amantes de la moda que dictan tendencias en el Street Style, ya sea a través de chalecos de flecos, sombreros de ala ancha o estampados psicodélicos.

Y en la alfombra roja...

En la alfombra roja Dakota no tiene miedo a arriesgar, así consigue mantenerse entre las mejor vestidas de cada temporada, combinando mezclas audaces con diseños de alto impacto. En su regreso al Festival de Venecia se convirtió en el centro de todas las miradas al brillar con un vestidazo de flecos cuajado de cristales joya, una creación de Gucci que devolvió el glamour a la ciudad italiana. En su look de día se decantó, sin embargo, por la elegancia depurada de un traje negro de chaqueta y pantalón. Para evitar que el resultado fuera demasiado sobrio, optó por dejar abierta la blazer, con un sujetador oscuro debajo.