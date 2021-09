Beatrice Borromeo se va de boda con el vestido rojo más alucinante que vimos en Cannes

Es una realidad que septiembre es uno de los meses del año favoritos de los novios para celebrar sus nupcias. De ahí que no dejes de ver looks de invitada por todas partes. Hace unas horas se celebraba en España la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Pinachet, en la que tuvimos la oportunidad de ver looks tan espectaculares como el de Isabelle Junot o Amaia Salamanca, entre otros. Mientras tanto, en otra parte de Europa, Anunciata de Liechtenstein daba el 'sí, quiero' a Emanuele Musini en Viena, rodeados de personajes tan importantes como Sassa de Osma o Beatrice Borromeo. Y ha sido el look de invitada de esta última, precisamente, el protagonista de la noche (con permiso de la novia). ¿Te suena? Seguramente porque ya lo habías visto antes.

El look de invitada más espectacular y romántico lo ha llevado Beatrice Borromeo

¿Qué llevar a una boda royal, de tarde y en calidad de aristócrata italiana? Por supuesto, el vestido más increíble. Así lo ha hecho Beatrice Borromeo que, ante la ocasión, ha decidido lucir el que es ya uno de los looks más icónicos de Dior. Diseño que, por si has tenido un déja-vu al verlo, ya vimos en el Festival de Cine de Cannes este año, en esa ocasión, llevado por la actriz Rosamund Pike. El vestido obra de Maria Grazia Chirui, a base de tejido de tul rojo y falda amplia al estilo new look, destaca por su peculiar parte superior, en forma de corazón y cuya estructura deja la espalda completamente al aire, así como parte del costado en forma diagonal hacia la cintura. Sin duda alguna, un look de invitada de septiembre inigualable e insuperable.

De hecho, fue el look encargado de cerrar el desfile Dior Otoño-Invierno 2021/22, celebrado la pasada primavera en París. Según Maria Grazia Chiuri contó a los medios de comunicación después del show, toda la colección está inspirada en cuentos de hadas como La Cenicienta o La Bella Durmiente. Inspiración claramente plasmada en el vestido que ha elegido Beatrice Borromeo.