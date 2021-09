Isabelle Junot, una invitada muy 'cool' con vestido vichy y accesorios coordinados

La protagonista de la portada de julio de FASHION ha sido otra de las invitadas más estilosas en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, celebrada este sábado en Jerez de la Frontera. Isabelle Junot ya demostró su gusto por la moda cuando deslumbró en el enlace de Felipe Cortina (hermano de Carlos) y Amelia Millán el pasado verano, donde apostó por un original vestido de estampado tropical con escote palabra de honor. Lo mejor, el calzado cómodo con el que completó aquel look. Ahora, la experta en nutrición, ha vuelto a dar toda una lección de estilo con el vestido ideal para las bodas de septiembre. Una apuesta perfecta para una celebración de día que conquistará a las amantes de las tendencias.

Isabelle, que ha acudido al enlace junto a su novio Álvaro Falcó, ha confiado en la moda española con un diseño de la firma The IQ Collection, la marca capitaneada por Inés Domecq. Se trata de un modelo de la próxima colección que da un nuevo aire al vestido de cuadros vichy de siempre. La prenda añade varios detalles de tendencia que merece la pena analizar. Por un lado, las mangas abullonadas, el toque romántico más especial, por otro, el corte ajustado en el talle que da lugar a una silueta "efecto fajín" de lo más original. La falda ensancha sus líneas en la zona de las caderas y está rematada en el bajo con dos cintas negras. El toque de color lo encontramos en los complementos. Isabelle ha culminado el look con una diadema roja rígida, un bolso de mano del mismo tono y unas sandalias a juego. Si bien se trata de un vestido alejado de los básicos, puede resultar fácil de reciclar más allá de un look de invitada de boda, basta con cambiar las sandalias de tacón por un zapato más informal, como unas zapatillas o unas bailarinas, para integrarlo en conjuntos urbanos.

Traje bicolor en la preboda

Igual que la actriz Amaia Salamanca, para la preboda celebrada en la noche del viernes, Isabelle Junot escogió un traje de chaqueta y pantalón. En color blanco y marrón chocolate, esta apuesta bicolor también la firma The IQ Collection y está integrada por la americana Marina y el pantalón de pinzas Tintina, ambos disponibles también en azul marino y blanco. Para potenciar el aire desenfadado del look, Isabelle lo completó con un sencillo cropped top y un bolso de mano en nude y azul. El estilismo de preboda ideal para la temporada de entretiempo.