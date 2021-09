El look más rompedor de la alfombra roja de Venecia no ha sido un vestido, ¡pero te va a encantar!

Después de vivir largos meses sin celebraciones ni eventos tras la crisis sanitaria que afecta al planeta, la nueva edición del Festival de cine de Venecia ha pasado a ser el escenario más glamuroso y mediático de la semana. Una memorable cita que reúne a la jet set del mundo cinematográfico, de la realeza como las aristócratas Viola y Vera Arrivabene e incluso a invitados como la archiconocida artista Zendaya que está rodando los nuevos capítulos de la serie Euphoria. Y entre todas las propuestas de estilo que ya han pasado por los históricos canales venecianos y la alfombra roja, hay uno que que no ha pasado desapercibido para los expertos en moda y que nos ha llamado especialmente la atención por ser diferente al resto de los looks de gala. Y no, no es un vestido de cuento de hadas, tiene el sello millennial y ya viste su primera versión hace más de dos años.

Se trata de un look rompedor y arriesgado con un toque rockero compuesto por dos piezas que ha puesto el sello chic a la noche veneciana. Una brillante elección que lució la actriz italiana Beatrice Vendramin para presentar su último proyecto, La Regina di Cuori, junto a sus compañeros de reparto. Un momento especial para la carrera profesional de la intérprete veinteañera que la ha convertido en una de las invitadas más originales de la cita con su traje de la firma Philosophy di Lorenzo Serafini demostrando que el pantalón de pinzas también es una pieza infalible para citas de tal calibre.

Una prenda muy favorecedora y que toda amante de la moda tiene en su fondo de armario, pero que en esta ocasión Beatrice le ha dado una vuelta de imagen añadiéndole un maravilloso top joya diseñado expecialmente para ella. Una pieza de tirantes creada partir de cientos de diminutos cristales negros y rematada con un lazo de terciopelo y apliques de pedrería que aportaron luz al estilismo. Como complementos optó por un bracelete y varios anillos de la nueva colección de Pomellato y un delicado maquillaje con un toque muy francés gracias a unos románticos labios rojos, obra del equipo Armani Beauty.

Pero atención, porque el mencionado top con el que Vendramin ha conquistado la alfombra roja y los flashes de los paparazzi, ¡no es una novedad para la firma italiana! Una de sus admiradoras más fieles ya lo llevó hace dos años durante la premier de Once Upon A Time In Hollywood en el Festival de cine de Cannes. Hablamos de la reina de las redes sociales, Chiara Ferragni, quien sorprendió a todos los espectadores con su cambio de look, una llamativa melena muy corta y rubia platino que combinó de forma espectacular con el mismo sujetador joya que Beatrice, pero en esta ocasión era metalizado.