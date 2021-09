Todo lo que necesitas para retomar tu relación con el deporte está en la nueva colección de Lefties

Vuelve septiembre, la rutina y todo lo que habíamos dejado atrás con el verano. Muchos dicen que es en este mes cuando realmente sienten que comienza el año: los pequeños empiezan nuevo curso, volvemos al trabajo con las pilas recargadas, estrenamos agenda y llenamos los días de cosas por hacer. Pero por encima de la monotonía que puede suponer el retomar nuestras responsabilidades, septiembre también es sinónimo de reencuentros, de ocio y de dedicarse tiempo a uno mismo.

¿Y si esta nueva temporada también es el momento ideal para volver a hacer deporte? Más allá de lo que podemos ver a través del espejo, el sentirse bien con uno mismo empieza en la mente. Marcarnos objetivos, sentirnos vivos, alejarnos del estrés o relajarnos son solo algunos de los beneficios que nos da el deporte, además de una mejora de nuestro rendimiento físico. Desde Lefties, quieren acompañarte esta temporada con su colección sportswear AW21 y te presentan los mejores looks para lucir mientras practicas ejercicio.

¿Quién dijo que deporte, comodidad y moda no podían ir de la mano?

Seguro que tú también piensas que las prendas que utilizamos para hacer deporte deben de ser especialmente cómodas (y todos estamos de acuerdo). Pero, ¿por qué parece que a veces la ropa cómoda tiene que ser más aburrida? Dejando atrás este cliché, la colección WE ARE SPORT para este otoño/invierno de Lefties tiene todo lo que necesitas para retomar el ejercicio al estilo más cool. Cada una de las piezas de esta colección presentan diseños muy funcionales que llaman la atención a primera vista por sus colores y estampados de temporada. Además, sus tejidos técnicos aumentan el rendimiento deportivo sin importar la intensidad ni la climatología. ¿Qué más se puede pedir? Si no quieres faltar a tu cita con el deporte, aquí te contamos qué línea de WE ARE SPORT se adapta mejor a ti.

Para las urbanitas que buscan evadirse…

Independientemente de si eres más de campo que de ciudad, si prefieres running o andar, si vas a hacer recados o disfrutar de un paseo en plena naturaleza, las colecciones Basic y Free Time van a ser tus aliadas. A pesar de su nombre, Basic lo tiene todo: colores, estampados y piezas con las que puedes crear hasta cinco looks distintos. En Free Time no importa cómo de improvisado sea el plan, tu look siempre va a ser perfecto para la ocasión. Sus prendas son muy ligeras y cómodas para llevar durante toda la jornada. Asimismo, se combinan fácilmente con chalecos o abrigos acolchados. Pasar por casa a cambiarte se va a convertir en un mito.

Para cuando necesites un poco de paz y armonía a través del deporte…

Además de la fuerza física, el esfuerzo espiritual es clave para ser constantes y cumplir nuestras metas. Ejercitar la mente también es un must dentro de toda rutina deportiva. Por eso, desde Lefties, con sus líneas Soft & Stretch y All Day te invitan a coger aire, impulsar toda tu energía y a alejarte del estrés. Soft & Stretch está compuesta de piezas suaves y delicadas, especialmente pensadas para yoga, pilates o actividades similares. Por otro lado, con All Day podrás ir a cualquier parte y disfrutar donde sea de un ejercicio de relajación. La suavidad de estas prendas hará que no te quieras separar de ellas en todo el día.

Para un día dedicado al gym e ir más allá de tus límites…

Te despiertas por la mañana, ves que el día está nublado, pero te notas con la suficiente fuerza física como para ir al gimnasio y cumplir con tu rutina deportiva. Preparas tu mochila y sales con las colecciones Lettering Flex y Seamless Fit. Lettering Flex es ideal para elegir tus primeros conjuntos de fondo de armario para el gym. Vas a encontrar sujetadores deportivos y leggins en tonos neutros que se adaptan con facilidad al cuerpo y aportan más comodidad. Mientras, Seamless Fit es la favorita de aquellas que realizan actividades de alta intensidad como el fitness en espacios cerrados. Una colección sin costuras que evita roces y da libertad de movimiento. Ideada para complementar como un sistema de capas y combinarla con sujetadores deportivos, leggins, camisetas de manga larga o chaquetas strech.

Para aquellas que disfrutan de una buena canción en cualquier momento…

Oye, que a muchas nos encanta bailar y con una buena coreografía se pueden conseguir grandes resultados. No hay mayor libertad que dejarse llevar por la música, y la colección Move está lista para expresarse contigo. Sudaderas cropped y joggers en tejidos suaves de algodón que facilitan cada paso. Además, con estos conjuntos podrás crear looks monocolor que siempre aportan un toque más chic a tus outfits. Prepárate, porque ahora ya no vas a tener excusa para bailar al ritmo de tus canciones favoritas.

Una colección accesible para todos

Además de todas las líneas deportivas de mujer, WE ARE SPORT también cuenta con líneas para hombre, kids y de accesorios como bolsas de deporte, esterillas, ladrillos de yoga, pesas, calzado y mucho más. Recuerda que en Lefties, además de ser una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional, renuevan constantemente todas sus colecciones aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda. Además de WE ARE SPORT, también puedes disfrutar de sus colecciones woman, man, sportswear, swimwear, underwear, denim, kids, baby, accesorios, calzado y ropa para estar en casa, tanto en su página web como redes sociales y app propia. ¡Todas sus novedades te esperan!