Moda 'vintage' y accesorios fantasía: los impactantes looks de Milena Smit en su debut en el Festival de Venecia

Es una recién llegada a la alfombra roja, pero Milena Smit ha conseguido, además de trabajar con Almodóvar nada más comenzar su carrera, convertirse en toda una referencia de estilo para las amantes de las tendencias menos convencionales. Sus looks, ideados por el estilista Freddy Alonso, siempre sorprenden y aunque tiene predilección por el color negro, no se limita a la hora de experimentar con todo tipo de apuestas. En su debut en el Festival de Cine de Venecia, donde ha acudido a promocionar Madres Paralelas, la intéprete ha conseguido llamar la atención de la prensa especializada desde el primer minuto. Primero, con una camiseta vintage cuya historia merece la pena conocer, y después con un conjunto de Marine Serre no apto para tímidas.

Después de protagonizar junto a Mario Casas la película No Matarás, Milena Smit consiguió el papel que muchas actrices anhelan toda su vida: trabajar bajo las órdenes de Pedro Almódovar compartiendo pantalla con Penélope Cruz. Junto a ellos ha acudido al Festival de Cine de Venecia, donde la película Madres Paralelas ha inauguarado esta cita con el cine. Aunque todavía nos queda algún que otro look por ver, de momento Milena ha demostrado que su gusto por la moda (antes de dedicarse a la actuación, trabajó como modelo), va más allá de las apuestas seguras y, muchas veces, previsibles. Como decíamos, en este primer día ha elegido un look de Marine Serre, una firma presente en el vestidor de celebridades como Kylie Jenner o Rosalía, algunas de las muchas caras conocidas que cayeron rendidas al estampado de lunas de la firma independiente. La boina, a juego con las medias de print geométrico, se combina con un conjunto negro de aire militar, con grandes bolsillos de cremallera y botones. El maquillaje, creado por Rebeca Trillo-Figueroa para Givenchy, también se distancia de lo clásico: delineado azul cielo y labios coral intenso.

- Milena Smit, la revolución de la alfombra roja española se convierte en nueva 'chica Almodóvar'

La historia detrás de la camiseta más comentada

El estilista de Milena Smit, Freddy Alonso, ha desvelado en su perfil de Instagram la curiosa historia detrás de la camiseta de tirantes con la que la actriz llegó al Festival de Venecia en la tarde de ayer. Se trata de un diseño de la firma española Vacas Flacas, un sello que en los noventa llegó a vestir a iconos como Silke o Victoria Abril pero que terminó cerrando antes del año 2000. Así lo ha relatado el estilista en redes sociales: "Tendría unos 12 años cuando mi amiga @nefer_soria apareció con una camiseta de tirantes que llevaba dos guantes negros cosidos sobre sus pechos. La camiseta era de Vacas Flacas, una marca española que en aquel entonces ya era muy conocida, pero de la que yo escuchaba hablar por primera vez (...). Tanto me debió de marcar ese momento, que 25 años después, he movido cielo y tierra para conseguir esa misma camiseta (incluso contacté con Nefer, por si seguía conservando la suya). Finalmente Miriam Cobo, una de las dos diseñadoras de la marca, me abrió su archivo personal e hizo esto posible. No podía haber una pieza mejor para empezar esta aventura junto a @milenasmitm, que en palabras de la diseñadora “representa todo lo que Vacas Flacas fue”. Un look inolvidable que confirma que la nostalgia noventera no tiene un fin próximo.