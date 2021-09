El año de Zendaya: la imparable carrera de la actriz que adora a los diseñadores españoles

Desde que era una niña, se convirtió en toda una estrella de Disney, ahora con 25 años recién cumplidos, Zendaya se postula entre una de las mejores actrices del panorama gracias a su intensa y ejemplar trayectoria frente a las cámaras y luces. La que comenzó interpretando el personaje de Rocky Blue de la serie Shake It Up, ahora es todo un referente para los aspirantes a Hollywood. Una intérprete californiana y amante del maquillaje, la moda y los diseñadores españoles que deslumbra a su paso. Con motivo especial de su cumpleaños, recordamos cuáles han sido los momentos más importantes de su camino profesional, incluyendo el éxito de HBO, Euphoria, su participación en la conocida saga de Spider-Man junto a Tom Holland -la última entrega se estrenará las próximas Navidades-, su brillante papel en la película Malcolm & Marie y los maravillosos looks que ha llevado hasta día de hoy.

- 'Zee dress', el vestidazo de Zendaya en la película 'Malcolm&Marie', sale a la venta

En pocos años su gran e indudable talento le ha llevado hasta la cima de la industria del cine, pero también de la moda protagonizando portadas de revistas internacionales, imagen de campañas como las de Bvlgari y Dolce & Gabbana y embajadora internacional de grandes marcas como Lâncome y Valentino. Un hecho que pocos artistas de su calibre pueden compaginar a la misma vez y que la ha convertido en todo un icono para el público millennial y de la generación 'Z'. Un icono con un estilo propio y muy marcado que nunca deja de sorprender ya sea sobre las alfombras rojas, las retransmisiones en directo o los paseos a pie de calle con sus conjuntos de ensueño firmados incluso por marcas españolas como Pertegaz, Delpozo, María Escoté, The 2nd Skin Co y Teresa Helbig.

- Law Roach, el estilista más poderoso de Hollywood que comparten Zendaya y Anya Taylor-Joy

Pero no todo queda aquí, Zendaya es autora de un libro, In Between U y Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence, diseñó una colección cápsula de otoño con Tommy Hilfiger que debutó en Semana de la Moda de Nueva York en 2019 y durante los meses de pandemia grabó junto al actor John David Washington el largometraje en blanco y negro de Malcolm&Marie del cual Netflix compró los derechos. Éste ha sido uno de sus últimos proyectos cinematográficos en el que llevó un espectacular vestido de seda y lúrex metalizado con la favorecedora silueta cut-out de la firma Aliétte. Una pieza digna de un museo de arte que ha pasado a ser uno de los conjuntos más bonitos de la historia del cine, junto al de otros grandes momentos como el de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes y Keira Knightley en Expiación.

- Copia la técnica de 'los 3 puntos de luz' de Zendaya, ¡te verás más guapa en segundos!

Según comentó tiempo atrás, su nombre significa "dar gracias" en shona, un idioma nativo de Zimbabue, y con estas palabras suele comenzar sus apasionados discursos cuando gana un premio, como ocurrió con la estatuilla de los Emmy que se llevó a casa el pasado año en plenos meses de confinamiento. Hoy Zendaya, en el mismo día que soplará las velas, está grabando los nuevos capítulos de Euphoria que muy pronto saldrán a la luz. ¿Cuál será el nuevo proyecto de la californiana? Todo queda por ver, pero hasta ahora y con tan solo medio cuarto de siglo de vida, ya ha hecho historia en el cine.