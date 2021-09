Copia el truco viral para doblar las mangas de tus chaquetas con estilo

Que la vuelta a la rutina ya haya llegado a nuestras vidas, es sinónimo de un plan que amas u odias: el cambio de armario. Es el momento para empezar a guardar los bikinis, bañadores y vestidos playeros para optar por otras prendas clásicas de la época del entretiempo, como por ejemplo las chaquetas. Esa pieza atemporal e incondicional que puso de moda el mismísimo diseñador Yves Saint Laurent y que no falta en el repertorio de cualquier experta en materia, sea la temporada y la tendencia que sea. De ahí a que las grandes firmas siempre tengan lugar para ella, porque además de ser un básico -que incluso puedes compartir con tu pareja- también es el combo perfecto que añadir a los vestidos y pantalones vaqueros. Pero... ¿estás segura que sabes llevarla bien? ¿Cuántas veces has querido doblar las mangas y nos has conseguido el resultado deseado? Pues tenemos buenas noticias, porque ¡hemos encontrado el consejo perfecto!

Este hecho es mucho más común de lo que crees, ¡incluso entre las que más saben! Es cierto que aunque a priori no lo parezca, el juego de remangar de forma correcta y elegante las mangas de cualquiera tipo de chaqueta o blazer para que no terminen deslizándose por el brazo, tiene su truco. Un secreto que comparten las estilistas más codiciadas de la industria y que hoy puedes aprender ¡para que no vuelvas a estar en esta situación! Se trata de un pequeño gesto que cambiará por completo la imagen del look añadiendo así un toque más casual y diferenciador que estilizará tu figura en un abrir y cerrar de ojos.

El truco para doblar bien las mangas de la chaqueta

Y todo se lo debemos a la estrella de TikTok Linday Albanese. La empresaria y estilista de las celebrities es uno de los personajes de las redes sociales que más tips virales da en cuanto a moda y organización, y éste último que en pocos días lleva miles y miles de visualizaciones, ya puedes ponerlo en práctica hoy mismo porque... ¡es uno de los más fáciles y sencillos!

Como has podido ver en el entretenido tutorial de la influencer, lo único que necesitas para lucir un estilismo con chaqueta digno de street style son las gomas de pelo de toda la vida. Sí, como lees. Dos coleteros básicos, uno para cada brazo, aunque te recomendamos que mejor opta por aquellos que ya has usado para que no te aprieten y un color parecido a la prenda para que pase más desapercibido. El truco es simple, tienes que plegar la manga hasta la altura del codo y en esa posición incorporar la mencionada gomilla alrededor de la prenda, hacer varios pliegues ¡y lista!