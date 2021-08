Beyoncé arrasa con un 'look Barbie' de sello madrileño

Pocos días después de emular a Audrey Hepburn en la nueva campaña de Tiffany&Co, Beyoncé ha vuelto a llamar la atención de los amantes de la moda gracias a su último look. Para asistir a un evento celebrado en Nueva York, la cantante se ha decantado por un estilismo de inspiración años 90 donde el protagonista es un llamativo abrigo de organza rosa brillante. Lo mejor es que detrás de esta propuesta hay una marca española que ha conquistado a caras muy conocidas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Se trata de The 2nd Skin Co., el sello madrileño fundado por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández en 2006.

Como decíamos, el look refleja cierta estética años 90, gracias al minivestido negro entallado y los zapatos de tacón con hebilla al tobillo. El little black dress es de Versace, igual que las plataformas rosa chicle y el bolso de mano con detalles glitter que completa el vestuario. El look ha sido ideado una vez más por el estilista KJ Moody, quien ha señalado la referencia del conjunto -la Barbie Malibú- en su perfil de redes sociales. Para mantener esa dualidad cromática negro-rosa, Queen B ha reamatado el conjunto con un elegante abrigo de organza en rosa vibrante. Un diseño tipo gabardina de la firma madrileña The 2nd Skin Co. que, tal y como explican desde la marca, pertenece a la colección Atelier y se trata de un "modelo único en color exclusivo realizado para al mercado asiático". El gusto de Beyoncé por la moda se refleja en la amplia variedad de firmas que integran su codiciado armario. Este abrigo rosa brillante compartirá armario con otras piezas de diseñadores españoles que también han conquistado a la artista, como María Escoté, Palomo Spain o Yolancris.

No es la primera vez que esta pequeña marca consigue captar la atención de celebridades fuera de nuestras fronteras. Lily Collins, Emma Roberts o Jennifer Lopez también se han rendido a estos diseños made in Spain en alguna ocasión. En la alfombra roja patria son muchas las actrices que han elegido las creaciones del dúo de diseñadores para deslumbrar en estrenos y fiestas: María Pedraza, Paz Vega o más recientemente Amaia Salamanca, son solo algunas de las seguidoras de The 2nd Skin Co. Muy comentado fue también aquel top de plumas que la Reina Letizia llevó el pasado mes de marzo en su visita oficial a Andorra, una creación que ya había lucido en octubre 2019, confiando una vez más en la moda nacional.

