'Lulàs-Lulàs', la marca española de joyas inspirada en las tapas de Sevilla y la vida londinense

En ocasiones, la vida nos hace transitar por caminos inesperados, otras, en cambio, parece que nuestro destino nos acompañe casi desde que nacemos. Algo similar le sucedió a Lourdes Torrecillas, fundadora y diseñadora de Lulàs-Lulàs, una firma de joyas con sello español nacida en marzo de 2018 y capaz de colarse en el radar de iconos tan influyentes en la industria como Leandra Medine. Lourdes explica a la web de FASHION que la moda siempre ha formado parte de su vida, literalmente. "Lulàs -Lulás es una palabra que integra la esencia de Lourdes y Mila, mi madre. Ella me ha enseñado todo lo que sé de moda y de diseño hasta el momento. Mi madre se crio en un taller de alta costura con sus tías abuelas y yo también. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia rodeada de máquinas de singer y muestrarios de telas preciosas, al igual que de una disciplina y un saber hacer impecables".

Basta echar un vistazo a las creaciones de la marca para comprobar que las piezas de Lulàs-Lulàs no se guian en exclusiva por las tendencias del momento. Alejadas de la estética minimalista pero no de la esencia atemporal que toda buena pieza debe tener, las propuestas de la marca se caracterizan por la mezcla de colores, los colgantes intercambiables de gran tamaño y los guiños a símbolos tan dispares como el yin yang, el caballito de mar o la serpiente, reinterpretada en su nueva colección en diferentes diseños. "Detrás de las joyas hay dos inspiraciones fundamentales: naturaleza y culturas", apunta la diseñadora, y añade que "la naturaleza está presente en numerosos matices: en los materiales y las texturas de los muebles o de los tejidos, en las frutas que como para desayunar, en las tapas de Sevilla y por supuesto en las emblemáticas playas de Cádiz o del algarve de Portugal, en las nubes cuando viajo o en las montañas de Tirol (mi futuro marido es austríaco). Y así podría seguir hasta el infinito. Cualquier imagen que capte mi atención y mis sentidos luego se convierte en la fuente de inspiración para mis futuras creaciones".

De Sevilla a Londres: mezcla de culturas en las joyas

Además de la sensibilidad propia de cualquier persona creativa para dejarse influir por su entorno, Lourdes también se empapa de las diferentes culturas, de las contradiciones entre sociedades a la hora de imaginar sus piezas. "Dentro de las diferencias culturales que son tan enriquecedoras, es donde encuentro la inspiración, pues de la mezcla entre culturas es de donde siempre brotan ideas llenas de belleza y sentido". La mezcla de culturas está en el ADN de Lulàs-Lulàs ya que las joyas se idean en dos ciudades muy diferentes: Sevilla y Londres. "Los dos lugares están muy muy presentes en mis diseños. Sevilla es elegante, cuidada, colorida, soleada y tradicional, son las perlas y el dorado y la explosión de colores. Londres es multiculturalidad, sorpresa, disrupción y escenario de pensamiento libre. Londres es el tono divertido de la mitad de una cadena, los charms y la versatilidad de nuestras joyas".

Los complementos siempre han sido la obsesión de Lourdes, no solo la joyería, también los bolsos, de hecho en sus orígenes, la marca empezó vendiendo bolsos, algo que pronto quedó atrás por el amor de su fundadora a las joyas, "me vi creando bolsos y a mis amigas les encantaban (aún los llevan), pero siempre que empezaba un diseño mi mente se distraía continuamente con joyas. Bien porque me encontrase de repente a mí misma mirando tendencias o creándome unos pendientes para salir esa noche. Finalmente, y de manera natural el giro se produjo".

Además del mercado español, países como Francia, Estados Unidos o Reino Unido son los que más pedidos hacen a la marca, que mantiene su canal online como punto de venta. Y, tal y como ocurre con el resto del armario, el interés del público masculino por las joyas, más allá de las creaciones típicas y discretas, confirma el éxito del joyero ungendered. La diseñadora de la marca explica que sí ha notado un interés creciente de chicos interesados en adquirir las coloridas piezas de Lulàs-Lulàs: "Por supuesto, es un hecho, lo notamos tanto a través de las ventas online como en la tienda física. En Sevilla tenemos clientes de todo tipo y al que no quiero poner etiquetas. Mis collares son para las personas", sentencia.

Hablar de moda en 2021 implica hacerlo de sostenibilidad, la gran asignatura pendiente de la industria (una de las más contaminantes del planeta), es producir minimizando la huella ambiental. En Lulàs-Lulàs apuestan por una forma de fabricación lenta, controlada y ética. Lourdes explica que producen "de forma local, artesanal, y bajo demanda, evitando así la sobreproducción y utilizando tan sólo el material que es necesario en cada momento. Creemos firmemente en una manera de consumir que sea más consciente, teniendo siempre en cuenta que la calidad de los materiales y el proceso de fabricación cuidan a las personas y al medio ambiente".